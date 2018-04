Plaza, entrenador del Unicaja: «Compitiendo así, no me da miedo medirme en los 'play-off' contra casi cualquiera»

Rompió la racha negativa el Unicaja en la Liga Endesa para lograr una victoria muy importante para sus aspiraciones en la competición española. La victoria ante el Tenerife mostró a un Joan Plaza muy optimista cara a la recta final de la temporada: «El equipo puede jugar mejor. Livio Jean-Charles está queriendo hacer más cosas, pero aún está aterrizando, Hemos de recuperar a Shermadini, Nedovic está en un gran estado de forma. Hay gente en el equipo que se está apuntando al carro y podemos afinar para llegar muy bien a los play-off. Si no estamos entre los cuatro primeros, compitiendo así no me da miedo jugar los play-off contra casi quien sea».

Plaza alabó la actitud de sus jugadores, especialmente en lo que respecta al trabajo defensivo. «Era fácil regodearse en las victorias ante Fenerbahçe y Olympiacos y sin embargo el equipo se ha puesto el mono de trabajo. Hemos salido tensos defensivamente, hemos demostrado por qué hemos sido la mejor defensa de la ACB», aseguró. «Hemos tenido un mal segundo cuarto por errores nuestros, que nos hicieron defender peor. Nunca un equipo puede defender como ataca, siempre tienes que estar riguroso en tu defensa, las metas o no. Me ha gustado que nos hayamos puesto el traje de faena»

Sobre la racha negativa de tres derrotas en la ACB que tenía el Unicaja, Plaza no quiso darle mayor importancia. «Es cierto que hemos perdido tres partidos, algunos de forma muy ajustada, contra equipos que juegan muy bien contra nosotros.No somos máquinas, intentamos ser profesionales. El equipo quiere centrarse en la ACB y quedar novenos en la Euroliga ha sido una barbaridad. Quieres tener esa concentración máxima, ahora tenemos un partido partido muy pronto en Galicia. Podriamos reducir esa ansiedad, sí, pero entonces no seríamos humanos», comentó.

El entrenador del Tenerife, Fotis Katsikaris destacó que su equipo hizo un buen trabajo defensivo, pero que le faltó acierto en ataque. «No es nada fácil jugar aquí ante un equipo tan vertical y con tanto talento como el Unicaja. Hemos conseguido controlar el rebote, pero nos faltó acierto y es algo fundamental para tener opciones de ganar. Se han fallado muchos tiros solos y ahí ha estado el partido. No era fácil jugar sn Ponitka, que tuvo un esguince en el primer cuarto y sin Fran Vázquez que no ha dormido en toda la noche por un tema vírico», declaró. El técnico griego aseguró que al final intentaron pelear por el basket 'average', pero que no entraron los tiros. También destacó a Vasileiadis: «Es un jugador que nos da lo que necesitamos, impulsivo, con buenos números en porcentaje de tres; físicamente está bien, está maduro y hace todo lo posible para ayudar al equipo».