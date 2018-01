Joan Plaza elogia a la afición del Unicaja y al patrocinador en su repaso de 2017 El técnico recuerda los momentos complicados de la pasada temporada y el duro privilegio que es jugar la Euroliga Miércoles, 3 enero 2018, 17:37

Como es habitual desde hace algunos meses, el entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ha publicado una reflexión en su página web sobre la actualidad del equipo. En este caso, se ha centrado en analizar todo lo que pasó en 2017 y destacó el papel de la afición apoyando a la plantilla en las eliminatorias de la Eurocup y el esfuerzo hecho por el patrocinador para conformar un equipo competitivo para el regreso a la Euroliga.

“Hace apenas doce meses estábamos embarcados en un proyecto más que complejo. El nuevo replanteamiento de la Euroliga, nos había dejado fuera de la “Fiesta para Mayores” y nos ubicaba en un nuevo escenario del que tan solo UNO entre 24 saldría “vivo”. Brotaban dudas por todos lados. ¿Seguirían acompañándonos unos aficionados acostumbrados, los últimos años, al selecto club de la Euroleague? Por supuesto que lo hicieron y con una MUY BUENA NOTA ¡FELICIDADES! Disteis toda una lección de compromiso. En la retina siempre quedarán unas gradas llenas a rebosar en toda la fase final de los Play-Off de la Eurocup con el factor cancha en contra, para ver los partidos en directo o a través de la pantalla gigante. ¡Chapeau! Y no conformes con ello, un batallón de incombustibles boquerones en representación de la Marea Verde del Carpena, se atrevieron a cruzar media España en autobús, para así darnos todo su calor en la tierra de los fuegos artificiales. ¡Fue la Hostia!” Hace apenas doce meses estábamos embarcados en un proyecto más que complejo. El nuevo replanteamiento de la Euroleague, nos había dejado fuera de la “Fiesta para Mayores” y nos ubicaba en un nuevo escenario del que tan solo UNO entre 24 saldría “vivo”.

Brotaban dudas por todos lados. ¿Seguirían acompañándonos unos aficionados acostumbrados, los últimos años, al selecto club de la Euroleague? Por supuesto que lo hicieron y con una MUY BUENA NOTA ¡FELICIDADES! Disteis toda una lección de compromiso. En la retina siempre quedarán unas gradas llenas a rebosar en toda la fase final de los Play-Off de la Eurocup con el factor cancha en contra, para ver los partidos en directo o a través de la pantalla gigante. ¡Chapeau! Y no conformes con ello, un batallón de incombustibles boquerones en representación de la Marea Verde del Carpena, se atrevieron a cruzar media España en autobús, para así darnos todo su calor en la tierra de los fuegos artificiales. ¡Fue la Hostia!”, explicó Plaza. El entrenador no ha pasado por alto el esfuerzo realizó por el club, que elevó su presupuesto para tener una plantilla amplia y lo más competitiva posible. “Dudas de si el sponsor más antiguo de la Euroliga, daría la espalda a esa nueva realidad. ¡En absoluto! El banco a través de la directiva del club, pusieron toda su disponibilidad para ayudar al equipo, y así no dejar resquicio alguno de su lealtad para con el deporte y el baloncesto en Málaga. Sufrieron, claro que lo hicieron. El Presidente, su Consejo de Administración, el Secretario Técnico y todas y cada una de sus esposas o maridos, así como un personal de oficina que trabajo a destajo. GRACIAS por creer en nosotros”, recalca Plaza.

Ya de regreso a la Euroliga y con un calendario que está siendo terrorífico, el entrenador muestra su deseo de que el equipo pueda dar la talla en todas las competiciones. “¿Cuál sería entonces mi mejor regalo de Reyes? Ante todo, cumplir los objetivos que, dentro del vestuario, nos planteamos en aquel ya lejano agosto de 2017. Reconociendo siempre esta nueva realidad, y asumiendo la dificultad y el poco margen de error que conlleva alternar las dos competiciones más exigentes en baloncesto que hay en el Viejo Continente. El equipo dio un paso adelante a principios de diciembre y ha encadenado una serie de victorias (como antes lo fueron algunas derrotas) que nos ilusiona seguir consiguiendo. ¡Ojalá podamos lograrlo!”. Plaza no quiso dejar escapar la ocasión para recordar a algunos aficionados y personalidades que se marcharon en 2017 como Pablo Ráez y sus donaciones de médula, eel pequeño Pablo Gutiérrez con 7 años o del gran Chiquito de la Calzada.