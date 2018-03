Joan Plaza: «Entrenar en Can Barça sería espectacular» El entrenador del Unicaja reconoce que le hace ilusión dirigir al Barcelona, pero asegura sentirse valorado en el Unicaja JUAN CALDERÓN Jueves, 22 marzo 2018, 20:56

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, concedió esta semana una entrevista a TV3 en la que hablaba del choque frente al conjunto azulgrana del pasado viernes, pero en la que también abordaba otros asuntos, entre ellos su deseo de entrenar al conjunto azulgrana algún día.

“Si me preguntas si me agradaría, pues francamente sí, pero no es una cosa que me obsesione. Hace dos o tres años estuve en las opciones del Barça, pero luego se optó por Bartzokas y por Sito, que son grandes entrenadores mejores incluso que yo. Ahora no es una cosa que me obsesione. Sí creo que ahora tengo el nivel de madurez que hace dos años no tenía a todos los niveles. Si eso ocurriese sería fantástico para poder volver a mi ciudad, pero ya estar en las quinielas para entrenar al Barcelona sería una barbaridad. Si surge la oportunidad de entrenar en Can Barça, pues sería espectacular, pero solo con estar en la terna ya me es suficiente”, respondió Plaza a la pregunta de si se ve entrenando al Barcelona algún día.

El técnico, que acaba contrato el próximo 30 de junio, dijo sentirse valorado en Málaga y repasó su trayectoria en el club cajista. “Estoy bien aquí, porque hemos establecido una línea de trabajo. Cuando llegué venían 3.000 espectadores a los partidos y ahora el club tiene más de 8.000 socios. Era un equipo sin jugadores malagueños y ahora no solo es que haya, sino que Alberto fue nombrado MVP de la Eurocup la temporada pasada. La presencia de jugadores de la cantera ha sido palpable, empezando por Sabonis que ahora está en la NBA. Luego hemos tenido una serie de jugadores que han encontrado en el club una catapulta para sus carreras, como Dragic o Kuzminskas. Lo más importante es que tenemos una línea de trabajo y siendo conscientes de que el presupuesto no es el que el Unicaja llegó a tener en el pasado . Nos hemos adaptado a las circunstancias. Por lo demás, en la Liga ACB sólo hemos perdido dos partidos , en los partidos de la Euroliga que perdimos, excepto ante el Real Madrid y el Valencia y el de la semana pasada, caímos por uno, dos, tres o cuatro puntos. Creo que hemos competido siempre. ¿Pudimos ganar más? Pues sí, pero yo también podría ser Brad Pitt. Tenemos una estabilidad emocional y la gente se va de aquí sabiendo que el equipo compite siempre”, recalcó.

Es la quinta temporada de Joan Plaza en el Unicaja y el Barcelonés destacó que se trata de una ciudad muy especial en lo que a baloncesto se refiere. “Hace pocos días miraba cuántos entrenadores llevan tantos años en el mismo club y estaban Laso, Peñarroya, que viene de la LEB con el Andorra, y Moncho, que es una institución muy valorada. Recuerdo que cuando vine esperaba estar uno o dos años y ya está. Aquí se ha vivido un nivel alto de tensión y ansiedad importante. Aquí hay tres periódicos que cada uno escriben dos páginas diarias de basket… El nivel mediático es muy grande, y la afición también entiende mucho. Creo que tuve una entrada compleja, pero ahora hay una gran estabilidad y me siento apreciado y valorado”, dijo en la entrevista a la televisión autonómica catalana.