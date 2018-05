Joan Plaza: «Hay cosas que nos enturbian» FRANCIS SILVA El técnico lamenta el cambio de su equipo, pero espera que haya una reacción para llegar bien al 'play-off' Domingo, 13 mayo 2018, 01:02

El entrenador del Unicaja se mostró contrariado por la derrota ante el Gran Canaria y dijo que no se explica algunos cambios que ha experimentado su equipo en los últimos partidos. Dijo que hay cosas que enturbian y pidió que cada jugador se mire el ombligo para llegar bien al 'play-off'. En un primer análisis, Plaza reconoció que el Zaragoza hizo un buen partido, pero destacó que algunas cosas en el juego del Unicaja no funcionaron como otras veces.

«Está claro que parecen frases huecas y que lo decimos para cubrirnos las espaldas, pero cuando juegas contra equipos que se juegan algo, si no estás al cien por cien a nivel físico y mental, pueden pasar cosas como las de hoy. Es cierto que tuvieron a Neal, con canastas bien defendidas, anotó casi 40 puntos, pero lo que hay que hacer es lo que haces mal. Si toleramos 12 puntos de contrataque u ocho de rebote ofensivo… Si las meten de ocho metros, pues no puedes hacer nada, pero lo otro es reprochable a algunos de los jugadores. Somos unos de los mejores equipos en rebote ofensivo de Europa en rebote ofensivo y hoy cogimos dos. Somos unas de las mejores defensas y llevamos dos partidos que nos anotan con facilidad. El aficionado que solo vea el que juegue el que más puntos hace, pero le meten muchos, es algo que no puedes permitirlo. Tuvimos malas decisiones al final, pérdidas no forzadas. Perdimos balones ingenuos. Hicimos una mala selección de pases. Ellos venían con hambre y trabajaron para esta victoria. Yo voy como una puta moto. Queremos acabar bien y eso es lo que se le pide a los jugadores, pero cada uno tiene que mirarse el ombligo y ver si estamos centrados», afirmó.

El técnico del Unicaja dijo que el bajón del equipo no es algo físico, que no es por cansancio y dejó entrever que los jugadores no están centrado en el ahora y sí en lo que harán la próxima temporada.

«Creo que ahora el tema del cansancio es una mala explicación. Lo que me preocupa es lo que he dicho antes, la defensa con más de ochenta puntos recibidos, los rebotes. Qué pasa para que esto no se haga es lo que tenemos que averiguar. Si tenemos la cabeza en lo que toca, de centrarnos en lo que tenemos y no en lo que pasará en el futuro. El trabajo sigue siendo el mismo, pero hay cosas que nos incomodan y eso nos enturbian… Pero el nivel de trabajo está en el punto que queremos. Hay que acabar bien el campeonato y llegar lo mejor posible al 'play-off'. Se le ha trasladado a los jugadores, pero hay que llegar bien. Hay que estar en cuerpo y alma al cien por cien en lo que estamos haciendo», dijo.

Plaza insistió en que se comenzó con buena actitud, pero lamentó que no hubiese una continuidad en el esfuerzo. «Al principio del partido no hubo falta de energía. Al principio del partido comenzamos con energía, de forma adecuada. Ha habido un cambio respecto a los que empezaron el partido a los que llegaron después. Esto nos metió en una dinámica de punto arriba y punto abajo».

Respecto a la aportación de Shermadini, Plaza se mostró esperanzado con que haya una mejoría en su rendimiento. «Shermadini precisa de un proceso tanto por su altura como por su capacidad. Acabará estando bien dentro de unas semanas. Está lento de reflejos, pero no tiene ninguna culpa».