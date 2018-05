Joan Plaza: «El factor cancha sirve para poco en el play-off» El director técnico del Unicaja Málaga, Joan Plaza. / EFE El técnico advierte de que el Unicaja ha competido siempre bien ante los mejores PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 18 mayo 2018, 11:22

A dos jornadas para el final de la Liga ACB, y en la víspera de recibir al MoraBanc Andorra (19.00 horas), el técnico del Unicaja, Joan Plaza, lanzó el mensaje de que su equipo no teme a ninguno de los cabezas de serie que le pueda tocar como cruce: «Vamos a ir al cien por cien. Hay que recuperar sensaciones. Hace dos años llegamos perdiendo los cinco últimos partos de la liga regular, y no nos metimos en la final por un triple de Navarro. El 'play-off es un mundo aparte. El factor cancha sirve para poco. No sé qué pensarán los demás, pero esta temporada hemos jugado contra los mejores de Europa y hemos competido. Hemos ganado a casi todos, salvo Zalgiris, CSKA Panathinaikos y Baskonia. Centrándonos en el ahora somos capaces de competir contra cualquier equipo al cien por cien».

Plaza confirmó también que Livio Jean-Charles será baja para el choque y que en breve el club comunicará la decisión definitiva sobre su futuro. Respecto al Andorra, comentó: «Recuerdo que perdimos allí de 6 puntos, que tuvimos un horrible segundo cuarto con un parcial de 15-0, del que fueron viviendo ellos hasta el final. Ahora tienen tres jugadores que han cambiado, con lo que teóricamente han mejorado la calidad del del equipo. Han ganado a Tenerife, Real Madrid y Barcelona en su cancha. Son muy competitivos».

Finalmente, Plaza se refirió a la paradoja de que algunos cabezas de serie puedan preferir perder este fin de semana cara a buscar cruces que les pueden favorecer más. «He vivido muchas situaciones de este tipo. Se ha podido llegar a especular, Desde que he entrenado a categorías de formación mis equipos nunca han especulado. Las experiencias que he vivido con esa coyuntura tarde o temprano han salido mal».