Joan Plaza: «Necesitábamos ganar, y lo hemos hecho» Fernando González El técnico del Unicaja compareció ante los medios tras la victoria frente al Joventut que corta una racha de seis derrotas CARLOS J. MARTÍNEZ Domingo, 3 diciembre 2017, 21:02

Joan Plaza hizo una valoración del encuentro que supuso cortar la racha de seis partidos seguidos perdiendo. El técnico catalán era consciente de la importancia de ganar ante el Joventut: “Encarábamos un partido en el que éramos conscientes que nos permitía cortar la racha negativa. Pese a empezar con buen pie, hemos tenido ansiedad y porcentajes nefastos”. Sobre el cambio de actitud del equipo, Plaza señaló: “Hemos sido conscientes de la necesidad de jugar más duro, hemos acabado con 16 faltas, lo que implica que no hemos sido sucios, sino con más contacto. Nos ha faltado un punto de dureza que a ellos le ha dado opción de creer”. Sobre la autoestima del equipo, el entrenador cajista fue contundente: “El equipo no está jugando tan mal como para las derrotas que hemos sumado, es cierto que necesitábamos ganar, y se ha hecho. Los jugadores eran conscientes de que necesitábamos ganar, salvo contra el Valencia y el Real Madrid no merecimos perder todos los partidos. Queremos tener un mes de diciembre tranquilo, ya en la Liga no jugábamos en casa hasta enero; entonces tenemos que ser sólidos fuera”.

Sobre las lesiones de Nedovic y Brooks, que no pudieron acabar el encuentro, Joan Plaza explicó: “Nedovic ya el otro día contra Panathinaikos se le subió el gemelo, lo de ahora ha sido el tobillo. Él ha querido volver al partido y se lo agradezco. Brooks ya se lesionó haciendo un tapón, esperemos que no sea nada. Mañana sabremos el alcance de las lesiones”. Para Joan Plaza la clave para ganar encuentro está en mejorar el porcentaje en tiros de dos y ser más generosos en ataque: “Este año cada vez que estamos en veinticuatro asistencias ganamos siempre, tenemos que estimular la generosidad en ataque y eso permite que suban los porcentajes. En el porcentaje en tiros de dos estamos muy mal y tenemos que mejorar, porque a poco que se haga se puede ganar un partido; es nuestro principal objetivo a resolver”.