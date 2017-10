Joan Plaza: «Prefiero que juegue Spanoulis con el Olympiacos» Joan Plaza, en una imagen de archivo. El Unicaja viaja hoy a Grecia con la baja de Brooks ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 19 octubre 2017, 12:17

El Unicaja viaja hoy a Atenas para medirse mañana miércoles en El Pireo ante el actual subcampeón de la Euroliga, el Olympiacos. Lo hace con la baja definitiva de Jeff Brooks, que hoy tampoco pudo entrenarse con sus compañeros. Aunque acudió al Palacio, tuvo que regresar a casa con fiebre, a causa del virus estomacal que le ha afectado esta semana.

Sin Brooks, el Unicaja viaja con los otros 13 jugadores y decidirá a última hora si da de alta a Okouo para el partido de la Euroliga o a Solaude. "Lo decidiremos mañana, las posiciones interiores las tenemos bien cubiertas y quizás nos interesa alguien que pueda jugar más por fuera, dependiendo de si está Spanoulis o no... Lo veremos mañana", dijo esta mañana Joan Plaza.

La posible baja de Spanoulis, el hombre más determinante del Olympiacos y uno de los mejores jugadores de Europa, es uno de los aspectos que habrá que tener en cuenta para el partido de mañana (20.00 horas). Aun así, Plaza no quiere que la ausencia de este jugador condicione su plan de partido: "Sabemos que ellos tienen grandísimos jugadores, con muchos griegos muy implicados. No somos un equipo que dependa de que juegue o no un rival. Si me preguntas mi opinión, pese al respeto que le tengo a Spanoulis, preferiría que jugara. Si no después aparecen jugadores que no tienen esa responsabilidad y juegan aún mejor que él porque no te lo esperas. Prefiero plantear la semana de la misma manera, con independencia de si Spanoulis está o no", comentó.

Para Plaza, el Olympiacos es un buen ejemplo de competitividad, que tiene como objetivo llegar a la Final Four e incluso ganarla. "Espero una cancha llena y que nosotros demos una buena imagen", aseguró. El entrenador admitió que la cercanía con el partido ante el Real Madrid (el domingo a las 18.00 horas) y los otros tres que vienen la semana próxima puede afectar al de mañana en Grecia: "Una cosa que tenemos que admitir todos que hay una serie de batallas en las que tenemos más posibilidad de ganar que en otras. De estos cinco partidos que nos vienen ahora, nos interesa sobremanera el partido ante el Brose del próximo miércoles y el del Estudiantes, por supuesto. Pero en esta configuración de plantilla que hemos hecho queremos ir a cualquier cancha y competir para ganar. Estos equipos han demostrado que no son invencibles, pero desde la reflexión inicial de que tenemos que administrar los deseos y los esfuerzos", comentó.

En estos seis días sin partido, Plaza ha intentado "cargar algunas variables tácticas que cuando están en plena vorágine de partidos no puedes. Hemos introducido cosas nuevas esta semana, pero que difícilmente se verán ante el Olympiacos o el Real Madrid y que quizás las terminemos utilizando en enero".