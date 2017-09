Joan Plaza: «La ACB es prioritaria para nosotros» El técnico del Unicaja, en una imagen de archivo. / EFE El técnico da más importancia a la Liga que a la Euroliga, y espera un partido complicado en Murcia Viernes, 29 septiembre 2017, 11:54

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ofreció esta mañana su primera rueda de prensa de la temporada en la en la que tocó todos los temas de actualidad. El técnico dejó claro que su equipo se volcará en la Liga ACB y explicó que los descartes para la competición nacional y la Euroliga ya están decididos. Plaza abordó también el asunto de su continuidad y dijo que es algo que no le inquieta

El técnico Barcelonés reconoció que él y el equipo están deseando que empiece la competición y explicó cómo será el sistema de descartes, pues al tener 14 jugadores tendrá que dejar a dos profesionales fuera en cada partido. «Hay ganas de empezar y de refrendar las sensaciones que ahora mismo tenemos. También hay cierto miedo, lo reconozco, recuerdo a Guardiola o Simeone que cuando se van a enfrentar a cualquiera piensan que el otro es un rival enorme. Ahora sólo falta la baja de Dani y esperamos que no haya sorpresas. Empezamos a todo ritmo y sabiendo que la tranquilidad de ahora puede diluirse con esa cantidad de viajes y partidos. Los descartes os lo diría ahora, pero llegamos justos al partido de Murcia. Tengo que hablar con todos los jugadores y sólo habrá un descarte junto al de Dani. La decisión está consensuada con los dirigimos el equipo. Mantendremos esas parejas salvo en partidos que decidamos enfocarlos durante de otra manera. Aunque se ha aumentado la cantidad de cambios, creo que son quince, en la Euroliga no hay límites, pero en principio mantendremos las bajas. Dos jugadores jugarán la Euroliga y otros dos la Liga ACB. Todos los jugadores están advertidos desde que los fichamos, pero mantuvimos una reunión con toda la plantilla en la que se les advirtió que descansarán para llegar frescos a los partidos claves de la temporada. Ahora habrá dos jugadores que no jugarán en la ACB y dos que no lo harán en la Euroliga».

Para el partido de Murcia, se da una situación particular, como es la lesión de Dani Díez, que junto a Musli, serán los descartados. Sin embargo, todo hace indicar que el pívot serbio no jugará los partidos de la ACB, además de un canterano, bien Soluade o Okouo, mientras que Musli sí jugará la Euroliga y los descartados en el torneo europeo serán los dos jóvenes.

Plaza marcó cuáles serán los objetivos de su equipo para esta temporada y dejó claro que la Liga es la prioridad. «Queremos clasificarnos para la Copa. Sabemos que necesitamos unas 12 u 11 victorias para ser fijos. Trataremos de conseguir esos triunfos lo antes posible. En la Euroliga queremos empezar con buen pie para tratar de clasificarnos para el 'play-off'. La ACB es prioritaria para nosotros, estar en el 'play-off' y estar lo más arriba posible. Aparecerán equipos que pueden dar un susto. Estos son nuestros parámetros. Aparentemente hay seis equipos desde el Valencia, pasando por el Real MAdrid, Barcelona y nosotros, también el Gran Canaria, estarán en la franja superior. Otros como Andorra, Estudiantes y el mismo Bilbao pueden colarse en la fiesta y dar un susto», afirmó.

Respecto al Murcia, Plaza advirtió de que se ha reforzado bien y de que es un rival muy difícil de batir en su pista, así que ha advertido a sus jugadores de lo que encontrarán el domingo. «El Barcelona les ganó por un triple desde el medio campo en el último segundo... Creo que es un equipo bien entrenado con jugadores de un perfil duro y talentoso, que se complementan bien, con un base que como el nuestro no conoce la ACB y que exigirá lo mejor de nosotros. Un equipo con jugadores como Rojas, Oleson o Benite es un equipo duro y con pívots físicos, tenemos que ir con el mono de trabajo desde el minuto uno», recalcó.

Su renovación

Cuestionado por su futuro, Plaza se mostró tranquilo y dijo que es algo que no le preocupa en estos momentos porque trata de disfrutar de una temporada muy ilusionante. «Ahora mismo no. Hace años sí me habría distorsionado. Quiero disfrutar el momento y refrendar la sensación es que tiene el equipo. Quiero que los abonados se vayan contentos a casa. No decepcionar a la gente y disfrutar de una Euroliga preciosa. Lo que tenga que ser en el futuro será. Si nos sentamos a mitad de temporada, vendrá. Leí el otro día que Laso renovó el otro día por dos o tres temporadas. Os juro que no me inquieta. Te da más paz tener las espaldas cubierta, pero tendré lo que me merezca. Si los dirigentes quieren que me quede, pues hablaremos, si no llevaré la nave lo más lejos posible», dijo Después de lo que se ha visto en la pretemporada, el técnico reconoció que encara la temporada ilusionado con el potencial de su equipo, aunque matizó que la llegada tardía de algunos jugadores provocará que el mejor nivel tarde en llegar. «Estamos bastante contentos. La plantilla se ha compensado, aunque no dejamos de ser quienes somos. Tenemos nuestro presupuesto y el club ha hecho los esfuerzos posibles. El grupo se lleva bien y somos ricos en todas las posiciones. Los técnicos y que no nos dejamos llevar por las luces de neón, pero esto hay que demostrarlo andando. Nos ayudaría empezar con una buena dinámica. Entiendo que con la incorporación tardía de algunos jugadores, nuestro mejor nivel no lo daremos hasta dentro de dos o tres semanas», finalizó.