Joan Plaza: «Hay que saber minimizar la derrotas y olvidar las victorias» Joan Plaza, durante el partido. / Ñito Salas El entrenador del Unicaja se mostró satisfecho de la concentración mostrada por su equipo tras el triunfo del jueves ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 14 octubre 2017, 21:54

El gran temor de los aficionados del Unicaja este sábado era el mismo que tenía Joan Plaza. Un exceso de relajación, de confianza, tras la gran victoria ante el Fenerbahçe y ante un rival mucho más modesto. Por eso el técnico catalán se mostró tan satisfecho de la victoria (99-71).

«Era un partido complicado; no es fácil jugar tras la victoria ante el Fenerbahçe. Tienes la adrenalina a cien y en poco tiempo tienes que bajarla casi hasta cero. Hemos logrado salir tensos, centrados, haciendo una buena defensa», valoró Plaza. «Hemos tenido demasiadas pérdidas por estar acelerados o no saber leer bien el partido, pero en defensa hemos dejado sin anotar a Bongou-Colo, uno de los más valorados de la competición», dijo. Plaza consideró que a su equipo se le vieron ayer algunos síntomas de madurez: «He tenido que esforzarme para que los jugadores visualizaran una posible derrota y lo que significaría. Me daba un poco de miedo el partido, más por cuestiones psicológicas que técnicas. Me alegra que el equipo haya salido tenso y demuestre madurez, hay que saber minimizar la derrotas y también olvidar las victorias».

En el plano individual, Plaza habló de la «polivalencia» de Augustine, que ayer jugó ed ‘4’ y de ‘5’. «Irá mejorando su rango de tiro, en el CSKA no le dejaban tirar, sólo de debajo del aro. Tiene experiencia para jugar interior, pero también en el perímetro. Es un pefil de jugador de los que nos gusta aquí en Málaga y a mí especialmente». Mostró su preocupación el entrenador por el calendario que le viene a su equipo, que la semana próxima juega ante el Olympiacos en Atenas y ante el Real Madrid en su pista y que acumulará cinco partidos en dos semanas. «Es difícil encontrar días de descanso. Estoy administrando los entrenamientos, con menos tiempo pero más calidad. El calendario es una locura, vienen cinco partidos en dos semanas, va a ser muy duro. El problema mayor es más mental, más que el cansancio físico», aseguró.

El entrenador del Betis, Alejandro Martínez, aseguró que su equipo mejoró algunas cosas, «pero no las suficientes como para ganarle a un equipo como el Unicaja». Cuesitonador por si temía por su puesto, el técnico contestó algo molesto: «No lo sé, no es momento para hacer esa pregunta, yo no la hubiera hecho».