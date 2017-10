Joan Plaza: «Tenemos que saber dónde hay que poner más énfasis» Joan Plaza, en uno de los tiempos muertos. / Álvaro Cabrera El entrenador del Unicaja insiste en que el equipo tiene que aprender a ser pragmático en una temporada tan complicada ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 29 octubre 2017, 21:47

El Unicaja llegaba al Palacio con una losa sobre la espalda en forma de cuatro derrotas consecutivas. Todas ante rivales de entidad y tres de ellas en la Euroliga (salvo la del Real Madrid). La victoria de ayer sirve para romper la racha y para mantener una posición cómoda en la Liga Endesa.

Plaza, en sus declaraciones tras el partido, insistió en una idea que ya ha comentado en otras ocasiones. En una temporada tan complicada, con un calendario tan duro, el entrenador del Unicaja aboga por ser práctico, administrar fuerzas y tratar de centrarse en objetivos concretos. «Lo que tenemos claro es que podemos estar bien en todos los frentes y tenemos que ser pragmáticos, saber dónde hay que poner más énfasis, más fuerza, hay que aprender todos de esta circunstancia nueva», dijo en referencia al calendario. «Hemos de ser listos, porque la Liga Endesa tiene este nivel de exigencia», aseguró el técnico.

«Hemos tenido mucho más desgaste que el Estudiantes, los equipos nos van a tratar de penalizar por hecho de tener muchos partidos. Era nuestro cuarto partido en apenas una semana, nadie había vivido algo así en esta casa», comentó.

Al técnico le preocupaba el alto ritmo ofensivo del Estudiantes, con muchos triples por encuentro y muchas posesiones. «Sabíamos que nos iban a exigir mucho, sobre todo para parar a sus exteriores. La respuesta ha sido buena, el equipo ha salido concentrado, hemos dejado a Landesberg en seis puntos, hemos dominado bien el rebote defensivo... Estoy descontento con las pérdidas de balón finales, las doce que hemos tenido en el tercer y cuarto parcial; es algo que tenemos que limar», declaró. Plaza aseguró que una de las ideas ayer era «hacer el campo más grande», con los tiros exteriores y destacó que su equipo supo jugar bien con los interiores.

Salva Maldonado, entrenador del Estudiantes –y cuñado de Joan Plaza– no estaba muy contento con la puesta en escena de su equipo, aunque valoró que sus jugadores mejoraran considerablemente en la segunda mitad. «En la primera parte el Unicaja ha jugado muy cómodo, muy bien, con ritmo y nosotros básicamente hemos salido a jugar en la segunda parte», argumentó. «Es normal que quieras reaccionar, el estado anímico es clave, en prácticamente una semana han perdido cuatro partidos y querían resarcirse. No hemos sido capaces de salir al nivel que han puesto ellos. No le quiero quitar mérito al Unicaja, han jugado espectacular en la primera parte, pero se han encontrado todo de cara, hemos puesto muchas facilidades. Nos hemos reconocido en la segunda parte», afirmó.