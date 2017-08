Joan Plaza toma hoy el mando del Unicaja Joan Plaza. / Salvador Salas El entrenador catalán empieza este lunesa trabajar con sus jugadores, con varias caras nuevas y el motivado Musli ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 21 agosto 2017, 01:08

Tras varios días de pruebas médicas y trabajo físico, el Unicaja 2017-2018 empieza hoy el trabajo en pista a las órdenes de Joan Plaza. El técnico catalán ya lleva algunos días en la capital malagueña, pero hasta hoy no empezará a trabajar directamente con el equipo con el que regresará a la Euroliga.

La primera toma de contacto de hoy está marcada por varios aspectos. En primer lugar, por las ausencias, ya que hasta cuatro jugadores están concentrados con sus respectivas selecciones (Nedovic, Waczynski, Milosavljevic, Shermadini y Salin) y por ahora no se unirán al equipo. Los tres últimos son nuevos fichajes de este verano, con los que el cuerpo técnico del Unicaja no podrá trabajar hasta mediados de septiembre, tras su regreso del Eurobasket. Está la duda de Nedovic, que estuvo este pasado fin de semana en Málaga para que el cuerpo médico del club examinara su lesión de hombre. Regresó a la concentración serbia, aunque si finalmente no puede acudir al Eurobasket regresará a Málaga antes de lo previsto. Serbia juega esta semana un torneo en Atenas y Nedovic se probará allí. Ante las ausencias, varios jugadores del conjunto EBA ayudarán al primer equipo, como Ignacio Rosa, Morgan Stilma , José Luis Ibáñez, Jesús Carralero y Morgan Stilma.

Dos de los fichajes más importantes de este verano sí se entrenarán hoy por primera vez con Plaza: McCallum y Augustine, los dos extracomunitarios. Se confía en que el segundo de ellos no requiera apenas proceso de adaptación, ya conoce perfectamente la Liga Endesa tras sus experiencias en Gran Canaria , Valencia y Murcia. Un caso totalmente distinto al de Ray McCallum, que necesitará empaparse de la filosofía del equipo y del baloncesto europeo desde el primer momento. El base vive en Málaga su primera experiencia en Europa tras varias temporadas a caballo entre la NBA y la Liga de Desarrollo estadounidense y necesitará más tiempo de aclimatación que el resto. Como explicó el propio jugador, Plaza ya ha hablado con él y le ha explicado que tendrá un rol importante en este Unicaja.

Augustine será presentado esta mañana Aunque James Augustine aterrizó en Málaga el pasado jueves por la noche y el viernes por la mañana ya pudo conocer en persona a sus nuevos compañeros en los análisis médicos de pretemporada. Sin embargo, el jugador no habló entonces para los medios de comunicación y lo hará hoy en su presentación oficial a las 12.30 horas en el Palacio de los Deportes. El pívot norteamericano es una de las grandes apuestas del conjunto malagueño para esta temporada, ya que se trata de un jugador de primer nivel con experiencia en la NBA, la Euroliga y la ACB.

El otro punto de interés será ver cómo gestiona Plaza la presencia de Musli, un jugador cuestionado desde que terminó la pasada campaña pero que está muy motivado para cumplir su contrato y dar lo mejor de su juego este año con el Unicaja. Musli reconoce que no ha hablado nada con Plaza sobre su situación contractual y que no tiene ninguna intención de abandonar el conjunto malagueño. El pívot y el entrenador están condenados a entenderse salvo que llegue alguna oferta inesperada para fichar al serbio.

Plantilla larga

Pese al asunto de Musli, Plaza está bastante satisfecho con el equipo que se ha conformado este verano, o al menos así lo dijo el propio presidente de club, Eduardo García. Se trata de una plantilla larga (14 jugadores) y equilibrada (ocho exteriores y seis interiores) que tendrá que afrontar un calendario muy duro y sin apenas respiro.

El Unicaja tendrá ahora dos semanas enteras de trabajo intensivo hasta que llegue el primer amistoso, que será el sábado 2 de septiembre en Morón de la Frontera, ante el Betis Energía Plus, en la tradicional Copa de Andalucía que organiza la Federación Andaluza de Baloncesto.