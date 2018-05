Una jornada envenenada Shermadini, que fue jugador del Andorra las dos últimas temporadas. :: ñito salas Los duelos Unicaja-Andorra y Valencia-Barcelona avivan las teorías especulativasPlaza, cara al futuro cruce del 'play-off': «Desde que he entrenado a categorías de formación mis equipos nunca han especulado» PEDRO LUIS ALONSO MÁLAGA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:20

¿Le interesa al Valencia realmente ganar al Barcelona esta noche (21.15 horas)? En ese caso estaría más cerca de un peligroso duelo de 'play-off' por una plaza en la Euroliga (con permiso del Gran Canaria) contra el Unicaja: tercero contra sexto. ¿Resulta claro cuál podría ser el cruce del Unicaja tanto si acaba como ahora el torneo (lo más probable) como si se diera la carambola de terminar quinto (ha de ganar sus dos citas y el Gran Canaria perderlas)?

Son múltiples las cábalas cara a la composición de las eliminatorias de 'play-off' en la Liga ACB, y ello a pesar de que quedan sólo dos jornadas. Sin embargo, lo apretado de la tabla (23 triunfos del Baskonia, segundo; 22 del Barcelona y el Valencia, tercero y cuarto, respectivamente; 19 del Gran Canaria, quinto, y 18 del Unicaja y el Andorra, que le siguen) y dos duelos directos hoy mismo avivan todas las especulaciones.

¿Puede interesar a algún equipo perder más que ganar? «He vivido muchas situaciones de este tipo. Se ha podido llegar a especular. Desde que he entrenado a categorías de formación mis equipos nunca han especulado. Las experiencias que he vivido con esa coyuntura tarde o temprano han salido mal», contestó a este respecto el técnico del Unicaja, Joan Plaza, en la víspera del duelo ante el MoraBanc Andorra.

En todo caso, es importante recordar que el cuadro malagueño perdió por seis puntos de diferencia en el Polideportivo de Andorra, lo que obliga a ganar por igual tanteo o más esta tarde para asegurarse estar por delante de su rival y entrar en la guerra por la quinta plaza (hay que ganar en Badalona y que el Gran Canaria pierda en la cancha del Estudiantes y luego ante el Real Madrid).

Un técnico optimista

Aunque suene duro pensarlo, lo mejor para el Unicaja a estas alturas puede ser ese choque a cara de perro contra el Valencia. Otro tipo de cruce eleva sensiblemente la exigencia de ser, al menos, finalista del torneo para seguir en la Euroliga. Sin embargo, Plaza no quiere generar alarmas. Ayer trasladó el mensaje de que su equipo no debe temer a ninguno de los cabezas de serie que le puedan tocar: «Vamos a ir al cien por cien. Hay que recuperar sensaciones. Hace dos años llegamos perdiendo los cinco últimos partidos de la liga regular, y no nos metimos en la final por un triple de Navarro. El 'play-off es un mundo aparte. El factor cancha sirve para poco. No sé qué pensarán los demás, pero esta temporada hemos jugado contra los mejores de Europa y hemos competido. Hemos ganado a casi todos, salvo Zalgiris, CSKA, Panathinaikos y Baskonia. Centrándonos en el ahora, somos capaces de competir contra cualquier equipo al cien por cien».

En todo caso, cara al encuentro de esta tarde, el último en casa del torneo regular, cabe recordar que será baja Jean-Charles (es muy probable que el club anuncie en breve su adiós definitivo, que no se renueva su contrato de temporero) y que el base del Andorra Jaime Fernández sufre un gripe que le ha impedido entrenarse esta semana, aunque viaja con el equipo. Burjanadze continúa de baja.

Además de que Shermadini se enfrenta otra vez a su exequipo de las dos últimas temporadas, los partidos disputados en Málaga contra el Andorra dejan un ilusionante balance de 6-1, y la derrota fue ya hace 25 años, en septiembre de 1993. Pero tras las dos desastrosas actuaciones recientes (en Las Palmas y contra el Zaragoza) no cabe relajo alguno ante un Andorra al alza. Si bien no pudo clasificarse para la Copa del Rey, con un 8-9 de balance en la primera vuelta, su parcial en la segunda es de 10-5, siendo además el único equipo que ha logrado derrotar esta temporada en la Liga al Barcelona y el Real Madrid.