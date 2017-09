Para los no seriéfilos como me declaro aquí mismo públicamente y especialmente para los no conocedores de la serie ‘Juego de Tronos’ (incomprensible quien no lo siga), resumiré su argumento de manera breve y clara.

Un grupo de familias más o menos poderosas luchando por poner sus hermosos traseros en el Trono de Hierro, es decir, obteniendo el poder dentro de un mundo donde todo vale con tal de llegar a tan maravilloso premio.

No cuento esto en esta columna porque se me haya ido la cabeza (aún no, creo), sino porque veo semejanzas con la nueva temporada que ya comienza y me parece un símil fantástico para explicar cómo veo este curso 2017-2018

Ha reinado estos últimos años un Real Madrid que parecía invencible hasta que, de repente, en esta temporada pasada se encuentra ganado ‘únicamente’ una Copa del Rey, y vamos a decir que no de una manera solvente, siendo políticamente correctos.

Por otro lado, nos encontramos con que el otro equipo que opta a todos los tronos posibles se estrella en una temporada como no se recuerda en Barcelona. Ni que decir tiene que van a luchar por resarcirse lo antes posible de la única forma posible: ganar todo y a todos. Y ahora resulta que los equipos que en la temporada 2016-2017 han llegado a lo más alto en tres de las cuatro grandes batallas posibles son el Gran Canaria, con la Supercopa; el Valencia, con un merecidísimo título de Liga, y la Supercopa de este mismo año, y nuestro Unicaja con la vuelta a los tronos continentales con el triunfo en la Eurocup.

Si seguimos con nuestra metáfora y añadimos a los ‘Stark del norte’ en forma de Baskonia, más algunas familias que por parecer menores no dejan de dar miedo subidos a sus caballos con sus emblemas y blandiendo espadas en busca de la gloria (léase Andorra, Gran Canaria, Tenerife, Bilbao y algunos más), nos encontramos con un escenario maravilloso para sentarnos a observar, disfrutar y comer palomitas mientras todos ellos luchan (con fortuna en este caso deportivamente) por llegar a un único objetivo posible: ganar y sentarse en el Trono de Hierro.