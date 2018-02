Los jugadores del Unicaja irán la huelga: «Es una decisión colectiva», dice Nedovic «Es algo que no queremos porque no nos gusta y queremos jugar», detalló Alberto Díaz JUAN CALDERÓN Jueves, 8 febrero 2018, 23:44

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y el sindicato de jugadores ABP rompieron las negociaciones para la renovación del convenio colectivo después de una reunión de cinco horas en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), y la ABP convocó una huelga que coincidirá con la Copa del Rey Gran Canaria. El principal problema está en el denominado ‘fondo social’, que es una cantidad que la propia Liga, es decir, los clubes, paga para el mantenimiento de la ABP, algo que es resulta muy llamativo. Esta cantidad asciende a 315.000 euros y la liga ha cedido a pagar 220.000, cantidad que no satisface a la ABP que tendría que pagar el resto, de ahí la decisión de ir a la huelga en la Copa, un torneo en el que sólo estarán ocho de los 18 equipos de la Liga.

Los jugadores del Unicaja apoyan la huelga, tal y como confirmó Nedovic al término del partido contra el Efes: «Nos han explicado cuál es el problema y hemos tomado una decisión colectiva, aunque espero que lo puedan resolver. Entiendo que no se juegue la Copa por esto. Mostrará que somos serios con esto y somos un colectivo unido. Todo esto no existe sin nosotros. Es bueno que mostremos una unión y yo, como todo el equipo, hemos participado en esta decisión», dijo el serbio.

En los mismos términos se pronunció Alberto Díaz. «Es algo que no queremos porque no nos gusta y queremos jugar. Todos los jugadores, no sólo nuestro equipo, han tomado una decisión y tenemos que estar a la altura y estar con el resto de compañeros. Sabemos más o menos lo que hay encima de la mesa porque hay gente que trabaja en eso. Esperemos que se arreglen las cosas. Todos los clubes hemos tomado la decisión conjunta, no sólo los que vamos a la Copa, todos los equipos. No vamos contra nadie ni nuestra idea es causar mal ambiente. Todos los trabajadores tienen derecho a la huelga», dijo Díaz.