Katsikaris, la opción preferida por el Unicaja para sustituir a Plaza Katsikaris, en el primer partido de 'play-off'. / ACB Photo/V. Carretero El club ya ha contactado con el técnico, aunque tomará una decisión en firme la próxima semana en el consejo de administración ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 1 junio 2018, 01:11

Aunque se espera un verano con mucho movimiento en el Unicaja, a nadie se le escapa que la elección del entrenador que llevará las riendas del equipo la próxima temporada es la decisión más importante de la postemporada en el conjunto malagueño.

Joan Plaza tiene contrato hasta el 30 de junio, aunque en el entorno del club malagueño existe el convencimiento de que el entrenador no cumplirá una sexta temporada en Málaga. El club de Los Guindos lleva ya semanas recibiendo ofrecimientos de técnicos y la rápida eliminación del equipo de los 'play-off' ha hecho que los dirigentes hayan pasado a la acción. Se busca un técnico contrastado y con amplia experiencia en la Liga Endesa y el favorito a día de hoy es Fotis Katsikaris, técnico del Iberostar Tenerife. El Unicaja ya ha contactado con el entrenador griego y en el conjunto insular se ve descartada su renovación. Hay buen entendimiento entre ambas partes y ayer incluso algunos medios como 'Gigantes' daban por hecha su contratación para la próxima temporada. Desde el club no hay ninguna comunicación oficial, pero la próxima semana será clave, ya que el consejo de administración se reunirá para analizar la temporada del club y para tratar el tema de la contratación del nuevo técnico. Aunque el nombre de Luis Casimiro está en la recámara (el Gran Canaria sigue en competición y hoy podría lograr su clasificación para la Euroliga por primera vez en su historia si elimina al Valencia), Katsikaris es el mejor posicionado para convertirse en breve en el nuevo entrenador del Unicaja.

El técnico de 51 años ya ha estado en otras ocasiones en las quinielas de futuribles del Unicaja. Lo hizo en 2013, cuando el club malagueño decidió no seguir con Repesa y también en temporadas recientes, en los momentos de mayores dudas sobre Plaza. Ahora, el director deportivo, Carlos Jiménez, ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa.

Amplia experiencia

Katsikaris regresó esta temporada a la Liga Endesa, con la campaña ya iniciada. En noviembre del año pasado se incorporó al Tenerife tras la rescisión del contrato de Nenad Markovic. Con él, el conjunto insular se clasificó para las eliminatorias por el título en octava posición (con el mismo balance que el Unicaja) y cayó eliminado en cuartos ante el Real Madrid.

El griego tiene una amplia experiencia en la Liga Endesa tras su paso por Valencia (2006-2009), Bilbao (2009-2013) y UCAM Murcia, equipo este último al que entrenó en dos etapas diferentes (2015-2017). También conoce a la perfección la Eurocup, competición a la que volverá el club malagueño la próxima temporada. Además ha sido seleccionador de Rusia y de Grecia. En el apartado negativo, sus dos últimas experiencias en clubes de máxima exigencia como el Lokomotiv Kuban o el Hapoel de Jerusalén (esta misma temporada) no salieron bien y el técnico no terminó la temporada. Ahora tendrá una buena oportunidad de reivindicarse en un proyecto grande. La negociación del Unicaja por Katsikaris confirma lo esperado, que el club no cuenta con Plaza, que termina así su ciclo de cinco temporadas en Málaga. El club podría comunicar esta decisión en los próximos días.