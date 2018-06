Vía libre para el fichaje de Casimiro por el Unicaja: «En días se sabrá mi futuro» La idea del club malagueño es hacer efectivo el fichaje lo antes posible, incluso el mismo lunes JUAN CALDERÓN Jueves, 7 junio 2018, 23:31

La llegada de Luis Casimiro al banquillo del Unicaja está al caer. El Herbalife Gran Canaria fuese eliminado en las semifinales de la Liga Endesa al perder el tercer partido ante el Real Madrid (92-99), por lo que los acontecimientos se van a precipitar. El conjunto blanco ya espera rival en la final de la ACB y este viernes podría conocerlo si el Baskonia vence al Barcelona, 21.00 horas, pues la serie va 2-0 a favor del conjunto vasco.

La idea del club malagueño es hacer efectivo el fichaje lo antes posible, incluso hacerlo oficial este lunes, según se apuntó a SUR. Es decir, todo está perfilado para su llegada al Unicaja por segunda vez en su carrera profesional después de que reemplazase a Chus Mateo en 2012.

El Unicaja hace días que contactó con el técnico manchego, que al término del choque abordó su futuro en declaraciones a Movistar: «Me voy después de una gran temporada. No sé, no tengo ni idea. Me me has pillado ahora en fuera de juego. Ahora quiero pasar este momento y agradecer a todo el mundo, sobre todo a los jugadores, el trabajo que han hecho. No sé, en días o semanas se sabrá mi futuro», afirmó Casimiro.

Está previsto que bien hoy o mañana, el todavía entrenador del Gran Canaria se reúna con la directiva del club y entonces será cuando les expondrá la propuesta que tiene del Unicaja desde finales de la semana pasada. En términos económicos, el conjunto amarillo no puede competir con la oferta malagueña, pero ahora todo dependerá de lo que Casimiro valore a nivel personal, pues ha clasificado a su equipo para la Euroliga y esto siempre es algo atractivo, pero parece improbable que ocurra.