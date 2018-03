Livio: «El equipo trata de jugar rápido y estaré en esa línea de trabajo» Salvador Salas El ala-pívot francés fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Unicaja para los dos próximos meses JUAN CALDERÓN Jueves, 22 marzo 2018, 12:42

El Unicaja presentó esta mañana al ala-pívot francés Livio Jean Charles como nuevo jugador para los dos próximos meses, en los que cubrirá la baja de Giorgi Shermadini. El jugador no puede participar en la Euroliga después de que el plazo para la inscripción de nuevo efectivos se cerrase a finales de febrero, por lo que sólo podrá ser utilizado en la Liga ACB. La idea es que debute el próximo domingo en el derbi ante el Real Betis Energía Plus, aunque su inscripción está pendiente de que llegue el 'transfer' internacional.

Jean Charles se mostró encantado por la oportunidad que le ha brindado el Unicaja de jugar en España y explicó cómo fue su fichaje. “El Unicaja se interesó por mí y sabía que era una buena oportunidad. Sabía que era sólo una opción al principio, pero luego me alegró mucho que decidiesen que fuese el elegido para completar la plantilla. Conozco a Tony Parker porque es el presidente del Asvel, donde he jugado, también juega en San Antonio, y es mi amigo. Me mandó un mensaje felicitándome por mi fichaje por el Unicaja”, dijo.

El jugador francés de 24 años y 2,06 metros no ha tenido la oportunidad de entrenar con el Unicaja, debido al apretado calendario de partidos de esta semana. De hecho, el equipo no se ejercitó hoy después del esfuerzo de anoche ante el Barcelona. El ala-pívot dijo que aportará energía y consideró que puede ayudar al equipo. “Soy muy polivalente y me adaptó a lo que me pidan. Tengo rapidez, puedo defender y anotar si es preciso. Soy un jugador de club y trataré de hacer lo que se me pida. No he estado mucho tiempo aquí, pero he visto que hay buena química entre el entrenador y los jugadores y el resto del cuerpo técnico. No hay un líder claro en el equipo y veo que todo el mundo trata de ayudar y aportar. Veo que el equipo trata de correr y jugar rápido, y estaré en esa línea de trabajo”, afirmó.

Anoche presenció desde el banquillo del Unicaja la victoria ante el Barcelona y dijo que no le sorprendió, pues sabía que ya le había ganado dos veces esta temporada. “Sabía que iba a ser complicado, pero que se iba a luchar por conseguir la victoria. Tengo amigos allí y tenía ganas de poder competir contra ellos. Sabía que no podía, pero fue un buen día para todos”, dijo.

Por su parte, el secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, que acompañó al jugador en la presentación explicó las razones que han llevado al club a decidirse por Livio Jean-Charles como refuerzo temporal. “En un primer momento la incorporación de Livio está pensada para dos meses y pendiente de que continúe hasta el final de temporada. Hemos tratado de buscar una pieza que nos ayudase y no trastocase el día a día del grupo y ajustándonos a las opciones posibles. Creo que nos va a ayudar mucho en el día a día. Me consta que está contento con la oportunidad que le brindamos. Se va a meter en dinámica y esperamos poder inscribirlo para jugar en Sevilla, aunque no puede jugar en la Euroliga. Su presencia en el día a día y en la Liga nos va a ayudar la carga de algunos compañeros”, aseguró.