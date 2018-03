Livio Jean-Charles, un ala-pívot obrero para el Unicaja El club anunciará en las próximas horas el fichaje del francés de 26 años y 2,06 metros JUAN CALDERÓN Sábado, 17 marzo 2018, 21:02

Dos semanas y media después de la lesión de Giorgi Shermadini, el Unicaja ya tiene sustituto para el georgiano. El club anunciará en las próximas horas la contratación del ala-pívot francés Livio Jean-Charles, un ala-pívot de 26 años y 2,06 metros que llega procedente de la Liga de desarrollo de la NBA en la que jugaba en los Austin Spurs, el equipo vinculado de San Antonio.

Ya advirtió Joan Plaza días atrás que a estas alturas de la temporada no había grandes perlas en el mercado. El club estrechó el cerco hace unos días sobre dos jugadores, que finalmente se cayeron por distintos motivos y entonces recurrió al que va a ser el elegido: Livio Jean-Charles.

Se trata de un jugador que apuntaba a mucho y que al final no ha alcanzado las expectativas generadas cuando los San Antonio Spurs lo eligieron en el puesto 28 del Draft de 2013. Tenía entonces 21 años y se había dejado ver en la Liga francesa con el Asvel Villeurbanne, aunque sin hacer grandes números. Sin duda, la influencia de Tony Parker, propietario del club, tuvo mucho que ver en que los Spurs arriesgasen una elección así con un jugador que no había hecho nada del otro mundo en Francia. Tanto fue así que en 2016, cuando optó por marcharse a la NBA, fue cortado antes de que comenzase la temporada. Acabó jugando en la DLeague y la campaña pasada volvió en marzo a Francia para jugar de nuevo en el Asvel.

Sus agentes confirmaron ayer, que la operación con el Unicaja estaba en la recta final y a la espera de que se concrete todo. ¿Qué se puede esperar de él? Para empezar, conviene aclarar que no está al nivel de Shermadini y, además, es de un perfil totalmente distinto. Se lo podría definir como un jugador de rotación. No es un ‘center’, pues no tiene músculo, ni kilos ni movimientos de espaldas al aro. Tampoco tira desde larga distancia pese a ser un ala-pívot, como indica su 18% de eficacia (2/11) esta temporada, aunque sí que tiene un buen lanzamiento a cuatro metros.

Apuntadas sus carencias, el que va a ser nuevo jugador del Unicaja, puede aportar mucho al equipo. Se trata de un jugador rápido, con movimientos propios de un alero y capacidad para penetrar y jugar las acciones de bloqueo y continuación. Es habitual verlo sacar a su defensor para ganarle en velocidad y penetrar. Tiene un buen salto que aprovecha para hacerse fuerte en el rebote (6,5 de media) y taponar. Es decir, el Unicaja va a incorporar, si se cierra la operación, un jugador más del perfil de Augustine que del de Shermadine. Sea como fuere, es evidente que el Livio Jean-Charles aportará energía a un equipo que acumula un gran desgaste en lo que va de temporada y aliviará el esfuerzo que está realizando Augustine.