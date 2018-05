Lluvia de propuestas para el banquillo del Unicaja Imagen de archivo de Joan Plaza. El club recibe varios ofrecimientos de entrenadores, aunque el club insiste en que esperará al final ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 11 mayo 2018, 00:46

En apenas tres semanas y salvo catástrofe, el Unicaja estará disputando las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Unos 'play-off' que marcarán en gran parte el futuro a corto plazo del equipo, ya que de ellos dependerá que el cuadro malagueño dispute la próxima temporada la Euroliga o la Eurocup, con todo lo que eso conlleva de diferencia de presupuesto, fichajes o repercusión. La temporada enfila su recta final y hay muchos interrogantes en el equipo cara a la próxima campaña; es lo habitual, aunque la incertidumbre de este año es mayor: no se sabe qué jugadores seguirán, quién será el entrenador y ni siquiera qué competición europea se disputará.

La cuestión del técnico es capital, tras cinco años con mucha estabilidad en este apartado. Plaza termina contrato y ya ha manifestado su deseo de seguir en Málaga; el club también manda mensajes positivos sobre su renovación, pero la realidad es que no hay nada decidido. Si las dos partes quieren que la relación se prolongue sería relativamente fácil llegar, o haber llegado ya, a un acuerdo. Pero no ha sido así.

El presidente apoya la continuidad de Plaza: «Queremos mantener lo que tenemos, pero depende de los distintos escenarios»

El banquillo del Unicaja es uno de los más apetecibles de España e incluso de Europa y esas dudas sobre la continuidad de Plaza también se dejan notar de puertas afuera. Al club ya han llegado varias propuestas de agencias de representación con candidatos para ocupar ese puesto. Aunque desde Los Guindos se responde que no se busca entrenador, al menos por ahora. Al final de temporada ya se verá. «Queremos mantener lo que tenemos, pero depende de los distintos escenarios al final de temporada, es una realidad que no podemos obviar. Ahora mismo no podemos decir nada», aseguraba ayer el presidente Eduardo García. «Nuestro entrenador es Joan Plaza y espero que lo siga siendo, pero los escenarios habrá que analizarlos a final de temporada. No hay que demostrar nuestra afinidad y empatía. Ahora, eso es una cosa y otra distinta es ver en qué escenario estaremos al final», aseguró.

Estar o no en la Euroliga

Hay por tanto cierta indefinición. Tras cinco años de relación con Plaza, el club ya sabe perfectamente lo que puede aportar el catalán, pero supedita su decisión al resultado de los 'play-off'. Estar o no en la Euroliga será determinante, tanto en el aspecto deportivo como en el económico. Si Plaza logra ese objetivo, el club tendrá pocas dudas a la hora de ofrecerle la renovación. Pero un mal resultado alimentaría las dudas. Además, no hay que olvidar que Plaza es uno de los entrenadores mejor pagados de España y su actual sueldo sería difícil de asumir en un contexto de Eurocup, con menos presupuesto que el actual.

Más allá de lo que pase en el Unicaja, en la Liga Endesa se prevé un baile de entrenadores al final de esta temporada, algunos de ellos de equipos importantes. Casimiro (Gran Canaria), Vidorreta (Valencia), Pesic (Barcelona) o Katsikaris (Tenerife) son sólo algunos de los nombres que pueden cambiar de aires este verano. En Europa hay también técnicos en busca de acomodo, como Trinchieri, Djordjevic o Perasovic.