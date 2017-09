McCallum quiere ser "un líder" en el Unicaja El base del conjunto malagueño es una de las sensaciones de la pretemporada SUR Lunes, 18 septiembre 2017, 13:01

Ray McCallum es una de las sensaciones de la pretemporada en la ACB. Un hombre con un impacto tremendo en el equipo en los primeros amistosos y que ha generado una gran ilusión entre los aficionados malagueños. Ni los más optimistas esperaban los números que ha hecho el base norteamericano durante esta pretemporada, aunque como siempre lo importante será ver su rendimiento en la competición oficial.

El pasado sábado, tras el partido ante el Gran Canaria en Granada, el jugador habló sobre su experiencia en Málaga y su rol en el equipo.

“Cada vez me siento más cómodo en el equipo. El entrenador me está dando mucha confianza y oportunidades para desarrollar mi juego. Creo que hemos jugado bien, que hemos conseguido jugar bien como equipo. Tenemos que mejorar algunos aspectos defensivos, incluído yo, y añadir los jugadores que nos faltan y la próxima semana estar ya más preparados”, aseguró. Sobre su papel en el Unicaja, McCallum no evita responsabilidades: “Intentaré ser un base puro, ser un líder para el equipo. Seré agresivo y daré todo lo que tengo”.

Su adaptación está siendo muy rápida, pese a que no tenía experiencia en el baloncesto europeo. Promedia 20 puntos, 3,6 asistencias y 23,4 de valoración en los cinco amistosos disputados. El jugador está contento con su nueva etapa, tras no encontrar acomodo en la NBA. “La llegada a Málaga ha sido genial. La ciudad, los compañeros y el equipo me han recibido con los brazos abiertos. Estoy divirtiéndome mucho cada partido”. Sobre el estilo del Unicaja, McCallum cree que se adapta bien a su juego. “Creo que seremos un equipo muy entretenido de ver. Intentaremos jugar rápido, lanzar mucho de tres, ser un equipo muy atlético, tenemos muchas opciones ofensivas, muchas amenazas. E intentaremos ir mejorando como equipo noche tras noche”.

Los aficionados malagueños están deseando ver en acción a una pareja de exteriores que puede ser determinante, como es la que formarán McCallum y Nedovic, dos jugadores que son puro talento.

“Nedovic y yo fuimos drafteados a la vez en 2013. Es un jugador increíble. Un talento sensacional y me encanta compartir pista con él. Cada vez que jugamos juntos, nos entendemos cada vez mejor y conseguiremos ser un buen dúo para liderar este equipo”