McCallum: «Todas las referencias que me dieron del Unicaja eran buenas» Presentación oficial de McCallum. / Ñito Salas El base estadounidense espera superar sin problemas su adaptación al baloncesto europeo. JUAN CALDERÓN Jueves, 17 agosto 2017, 14:45

Ray McCallum se mostró encantado por haber fichado por el Unicaja en la que va a ser su primera experiencia en el baloncesto europeo. El base fue presentado esta mañana como nuevo jugador cajista y como fichaje estrella para la próxima temporada.

McCallum realizó muchas consultas antes de dar el sí al Unicaja. Preguntó a técnicos, jugadores y especialistas en el baloncesto europeo antes de de decidirse. Ahora llega preparado para lo que él considera un desafío. "Estoy deseando afrontar este desafío en mi primer equipo en Europa. He preguntado a compañeros y me he estado informando sobre el club y la competición. Es un reto jugar en España y poder competir frente a algunos de los mejores jugadores del mundo. Todo esto me ayudó a tomar la decisión de jugar en Europa", explicó.

Plaza habló con McCallum una vez que se concretó su fichaje por el Unicaja, y se mostró sorprendido por sus palabras. "Me extrañó que me conociese como jugador. Me dijo que trabajase mi fuerza durante el verano. Sabía mis puntos más fuertes, mis habilidades, y me explicó el rol que iba a tener en el equipo. Me dijo que iba a ser un jugador importante. Sé que este entrenador y este club tienen un gran respeto en la Liga. Sabía que era una gran oportunidad poder jugar para Plaza y en el Unicaja", desveló. En su proceso de información para conocer a su nuevo equipo, el jugador estadounidense habló con compañeros que habían jugado en el Unicaja. "Hablé con varios, pero también con gente de la NBA que controla bien Europa y la Euroliga y algunos entrenadores. Todas las referencias que me dieron del Unicaja fueron buenas. Esto hizo la decisión mucho más fácil".

McCallum espera que el periodo de adaptación al baloncesto europeo llevará un tiempo, por eso ha querido estar en Málaga desde el primer momento. "Sé que tendré un periodo de ajuste, pero estando aquí desde el primer momento y conociendo los sistemas, eso lo hará todo más fácil. Soy un jugador de equipo y eso me ayudará bastante".

McCallum fue entrenado por su padre durante su etapa universitaria y ha sido una figura clave en su carrera profesional, así que también le pidió consejo sobre la propuesta del Unicaja. "Ha sido mi entrenador, conoce mi forma de jugar y cuando llegó esta oportunidad y buscamos información a todas esas personas, pensamos que era una buena decisión", insistió.

Eligió el 3 porque le trae suerte Ray McCallum lucirá el número tres en su camiseta con él Unicaja. No ha sido una decisión al azar, sino guarda relación con su carrera como jugador. El base ya lucía este dorsal durante su etapa universitaria en la que ganó el título de la conferencia Horizon con los Detroit Titans y además fue elegido mejor jugador del año. "Es un número que me trajo suerte en mi etapa universitaria y esta experiencia en Europa es especial para mí, así que he decidido repetir", explicó el jugador antes de su presentación.

