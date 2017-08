El médico de la selección serbia, optimista sobre Nedovic El jugador del Unicaja, lesionado en su hombro izquierdo, no está descartado aún para el Eurobasket a la espera de nuevas pruebas el día 18 JUAN CALDERÓN Martes, 15 agosto 2017, 19:43

El médico de la selección de Serbia, Dragan Radovanovic, se pronunció hoy sobre el estado físico del escolta del Unicaja Nemanja Nedovic, lesionado en el hombro izquierdo y que a punto ha estado de tener que operarse tras sufrir una luxación acromio-clavicular de grado dos.

El galeno se mostró optimista en declaraciones al periódico serbio ‘Zournal’ sobre cómo ha evolucionado la dolencia, después de que Nedovic haya estado dos semanas con el hombro inmovilizado, pero se remitió a las pruebas que se le realizarán el viernes para determinar si puede jugar el Europeo. «Necesitamos comparar cómo ha evolucionado la lesión para ver lo que vamos a hacer. Es importante que el examen físico que le hemos hecho es positivo, que se siente mejor y que puede moverlo con normalidad. Pero eso es solo a simple vista, debemos comprobarlo con las nuevas radiografías que le haremos», dijo Radovanovic. El día 18 Nedovic acudirá a un especialista.

El Unicaja es contrario a que el jugador dispute el Campeonato de Europa con Serbia, pues no quiere problemas con su hombre más caro. Fue el propio Nedovic el que días atrás reveló la gravedad de la lesión. “El hueso estaba muy separado y los ligamentos no se rompieron, pero quedaron bastante dañados. He estado a punto de operarme para colocar el hueso en su sitio”, explicó.