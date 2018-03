El mejor Barcelona de la temporada pone a prueba al Unicaja MIGUE FERNÁNDEZ El fichaje de Pesic reactivó al equipo, lograron ganar la Copa del Rey y están dispuestos a hacer doblete con la Liga Endesa ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 21 marzo 2018, 01:03

El pasado mes de enero vivió el Unicaja en el Palau una de sus grandes alegrías por ahora en esta temporada, con una victoria por 73-76 que le daba el pase para la Copa del Rey. Ya había ganado allí en el mes de diciembre y el conjunto malagueño contribuyó a que el Barcelona destituyera en febrero a Sito Alonso, el técnico elegido por Nacho Rodríguez para liderar el proyecto.

En gran parte por eso el Barça que visita hoy el Palacio de los Deportes de Málaga (20.45 horas, en el dial 55 de Movistar+) es totalmende distinto al de la primera vuelta. El fichaje de Pesic reactivó al equipo, lograron ganar la Copa del Rey y están dispuestos a hacer doblete con la Liga Endesa. Como el Unicaja, el equipo catalán ya no tiene opciones en la Euroliga, pero en la última jornada ganaron de paliza al Olympiacos en El Pireo. «Están en el mejor momento de la temporada, con mucha confianza, no tiene nada que ver con el equipo al que nos enfrentamos en la primera vuelta», aseguraba ayer el capitán Carlos Suárez.

El Unicaja, por el contrario, está pasando por un pequeño bache físico y de juego y ve en el duelo ante uno de los equipos más poderosos de Europa una oportunidad para volver a su mejor versión. Ya que ninguno de los dos equipos se juega mucho, del nivel de motivación de los jugadores dependerá en gran medida el resultado del choque. «El Unicaja es todo un reto para nosotros porque en esta temporada ya nos ha ganado dos veces y no me hace falta motivar a mi equipo. Hacen un baloncesto moderno y les tenemos mucho respeto», declaró Pesic. Si Plaza no podrá contar con Shermadini, el técnico del Barcelona cuenta con las bajas de Seraphin, Hanga, Sanders y Vezenkov.

Pese a la baja de Seraphin, será en el juego interior donde puede tener muchos problemas el cuadro malagueño, sobre todo para frenar a un inspirado Tomic.