El mejor comienzo en 22 años

Siempre hay que abrigarse con los fríos datos para que el calor de las emociones no despierte instintos equivocados. La impresión de la solvente victoria del Unicaja en Murcia se sostiene con una ojeada a la hemeroteca, pues hacía 22 años que no ocupaba en la clasificación tan privilegiada posición, la cuarta, tras la primera jornada fuera de casa. De hecho, en más de cuatro lustros ha jugado como visitante hasta en 14 ocasiones y nunca venció de forma tan cómoda como este domingo. La última vez ocurrió en Huesca en 1995, cuando ganó por 68-80. No se debería lanzar las campanas al vuelo porque solo han transcurrido los primeros 40 minutos de una temporada excesivamente larga, pero empezar con un triunfo tan convincente siempre es positivo. En ningún momento vio peligrar la victoria, síntoma de poderío y consistencia, la que le ha faltado en otras ocasiones ante rivales tan debilitados como este UCAM Murcia.

Lo positivo es que el equipo vence sin necesitar de la mejor versión de su director de juego, y el lado negativo trasciende el aspecto mental, pues el estadounidense podría perderse entre dudas acerca de su capacidad para sortear estos obstáculos iniciales. Como parece que su cabeza procesa los datos de forma inteligente no parece que este sea un caso a vigilar. Personalmente tengo ganas de que comience a mostrar su calidad.

¿Cómo es posible que un jugador de su talento, con una trayectoria refrendada en actuaciones descollantes, tenga tan poco peso en el juego del Unicaja? Resulta descorazonador, y lo peor es que si se echa la vista atrás aparecen los pésimos precedentes de Golubovic o el mismo Musli... (Ya escribió Juan Calderón en su día que el serbio y el georgiano llegaron a Málaga con idénticos avales numéricos y mira el papel actual del balcánico). Esperemos que no cunda el ejemplo, aunque los recuerdos causan escozor porque el entrenador es el mismo...

la mítica película para noches insomnes y de constantes pesadillas: siempre nos quedará Alberto, el que más tiempo jugó en Murcia. El malagueño es el tapón que cierra todo agujero defensivo cuando la desesperación cunde en el banquillo, es la solución de emergencia independientemente del resto del quinteto que esté en cancha. Sigue en la misma línea de su triunfal temporada pasada. ¡Qué alegría!

Cuando el serbio se gusta el partido de baloncesto se convierte en una fiesta, y hasta la afición rival queda embelesada con acciones de ensueño y triples imposibles que marean el marcador. ¡Qué satisfacción verlo vestido de verde! La mejor decisión del club en mucho tiempo.

posiblemente el pegamento del juego interior malagueño que posibilita combinaciones de éxito. Defiende, anota, rebotea... Comienza la Liga liderando los principales apartados estadísticos. Terminó la temporada pasada sin brillantez, y se reivindicó a las primeras de cambio con un gran partido.

de la cada vez más importancia del triple, acuciante en ocasiones, necesaria siempre, pero peligrosamente convertida en táctica única. Es una obviedad que es más importante anotar de tres puntos que de dos, pero tampoco debe ocultarse que es más fácil encestar de cerca que de lejos. El acierto es trabajo, pero también inspiración. Hasta los mejores tiradores tienen un mal día, y entonces...

Pau Ribas, Corbacho, Beirán, Saúl Blanco, Llorca... Es la crónica de un regreso anunciado, el de los lesionados, todos de larga duración. Al hilo de esto, en el futuro en vez de quintetos titulares habrá que hablar de parte de bajas; entre las reales, las figuradas y las inventadas han convertido las ruedas de prensa en un paripé en el que no se engaña a nadie. ¡Ya está bien!

para ganar 2 títulos (Liga y Supercopa) y empezar la siguiente temporada en plan campeón.

El Baskonia, con un Granger estelar (verle en Vitoria es un gancho directo al sentimiento cajista), tuvo el partido en su mano, pero llevado en volandas por un Palau con ganas de voltear la situación, el cuadro catalán remontó y se llevó una victoria muy necesaria para disipar la incertidumbre sobre el nuevo proyecto de Sito Alonso. Pocas veces se verá un cruce de jugadores tan acusado, aunque ya sea algo habitual...

El Real Madrid sufrió para derrotar al Morabanc Andorra, su rival más enconado en este 2017, y la baja por lesión de su líder puede causar estragos a medio plazo.