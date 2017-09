Milosavljevic: «Cuando me llegó la oferta del Unicaja, no me lo pensé mucho» Dragan Milosavljevic. / SUR El serbio es el último jugador en incorporarse al equipo malagueño tras el Eurobasket ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 26 septiembre 2017, 13:30

Apenas quedan tres días para que empiece la Liga Endesa 2017-2018 y el Unicaja aún no había presentado a uno de sus fichajes. Y es que Dragan Milosavljevic lleva menos de una semana con el conjunto malagueño, tras disputar una larga concentración de pretemporada con Serbia y después de llegar hasta la final del Eurobasket, en la que logró la medalla de plata. El jugador procedente del Alba de Berlín tendrá que adaptarse a su nuevo equipo en un tiempo récord, ya que ni siquiera ha podido jugar amistosos con el equipo malagueño. Pese a todo, llega con ritmo competitivo tras el torneo europeo y lo normal será que debute el próximo domingo en la pista del UCAM Murcia (12.30 horas).

Milosavljevic atendió esta mañana a los medios de comunicación en el Palacio de los Deportes y habló sobre su nueva etapa en Málaga. “Estoy feliz de estar aquí, es un club con una gran tradición. Jugué aquí la pasada temporada como rival y me gustó el ambiente, la ciudad, todo es fantástico”, afirmó. “Espero que sea un año muy bueno para todos, jugaremos la Euroliga, una competición 'top', especialmente con el nuevo formato. La ACB es la primera liga en Europa, tenemos un buen equipo y un buen entrendor,. Intentaremos lograr algún trofeo y llegar lo más lejos posible en la Euroliga”, aseguró el jugador.

Milosavljevic fue uno de los primeros fichajes que hizo el Unicaja este verano, adelantándose al interés de otros clubes de Euroliga. El jugador no se lo pensó mucho cuando recibió la propuesta malagueña: “Fue fácil, cuando me pasaron la oferta hablé con Nedovic y no lo pensé mucho”, afirmó. Desde que empezó a jugar al baloncesto, seguía la Liga ACB y competir en España era uno de sus retos como jugador, como reconoció.

La presencia de otros dos serbios en el Unicaja. Musli y Nedovic, está siendo muy positiva para su integración. Nedovic le habló de las maravillas de vivir en la Costa del Sol - “tras Belgrado, es su segunda casa”- y ya se esfuerza por aprender español. “Mi madre veía muchas telenovelas, así que conozco algunas palabras”, declaró. Sobre su posición en la pista, el dorsal 12 del Unicaja aseguró que su posición natural es la de 2-3 “pero algunas veces puedo jugar como un base puro, organizar el juego y también puedo ayudar al base a subir el balón cuando hay presión”, explicó. Aunque con Serbia se ha mostrado como un especialista defensivo, espera mostrar su juego en el Unicaja en ambos lados de la cancha.