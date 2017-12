Milosavljevic tampoco jugará el sábado ante el Bilbao por su lesión muscular El técnico tendrá que echar mano del canterano Mo Soluade ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 28 diciembre 2017, 00:16

Milosavljevic no viajó ayer con sus compañeros por una lesión muscular. Tiene una distensión en el músculo psoas de la pierna derecha, una dolencia en principio leve y que aconsejaba reposo. La idea era que pudiera estar el sábado con el equipo en Bilbao, pero Plaza reveló ayer que no jugará. «Ni él sabe cuándo se produjo la lesión, porque después del último partido no dijo nada. Por sus características, Milosavljevic podría haber defendido muy bien a los jugadores del perímetro del Maccabi. Nos ofrece muchos intangibles, no solo porque defienda bien», dijo ayer el entrenador.

El técnico tendrá que echar mano del canterano Mo Soluade que puede ayudar especialmente en labores defensivas ante los exteriores del Maccabi. Tanto Díez como Waczynski tendrán que dar un paso adelante para suplir a Milosavljevic, tanto esta tarde como en el trascendental partido del sábado en Bilbao.

En el Maccabi la baja de Deshaun Thomas es muy sensible, ya que es uno de los mejores anotadores del conjunto que entrena Spahija.