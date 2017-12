Musli, camino del Brose Bamberg Musli atiende las explicaciones de Plaza en un partido de pretemporada. / Ñito Salas El Unicaja ultima el traspaso del pívot al campeón alemán, que juega la Euroliga JUAN CALDERÓN Jueves, 7 diciembre 2017, 00:22

Se acabó la etapa de Dejan Musli en el Unicaja. El jugador fichado la pasada temporada como gran apuesta interior después de ser el mejor pívot de la Liga Endesa, pondrá rumbo al Brose Bamberg con el que disputará la segunda parte de la Euroliga y rubricará un acuerdo por una campaña más. La pérdida total de confianza de Joan Plaza en el jugador está detrás de la resolución de una situación que ha incomodado mucho al propio pívot y al vestuario cajista desde que comenzó la temporada.

El jugador contaba las horas para que se abriese el mercado en la Euroliga, algo que ocurrirá al final de la primera vuelta. Así, Musli ha dado luz verde a su traspaso al Brose Bamberg, que carece de referencias solventes en el juego interior y busca un jugador con fundamentos ofensivos, por lo que ahora sólo falta que se concrete la operación. El pívot comenzó a trabajar hace un par de semanas con la agencia Wasserman, que en España tiene al representante Arturo Ortega como cabeza visible. Fuentes de la negociación confirmaron ayer a SUR que son optimistas con que la operación se cierre en las próximas horas.

Situación incómoda

Musli está descartado por Joan Plaza para los partidos de la Liga Endesa y lo ha utilizado con cuentagotas en la Euroliga. La situación del pívot serbio es muy incómoda desde el final de la temporada pasada. Musli se lesionó en la semifinal de la Eurocup ante el Lokomotiv, y desde entonces no alcanzó el nivel previo a la lesión y que le llevó a ser elegido como el mejor pívot del torneo. Plaza le retiró la confianza de forma evidente y en verano pidió que se le buscase una salida. Sin embargo, en el club eran contrarios a este movimiento, pues el jugador tenía contrato, se le consideraba una pieza válida y no se recibieron ofertas que cubriesen su salario. Así se llegó a la situación actual, con el pívot fuera de la rotación, sin confianza ni ritmo y el inminente traspaso.

Se da la circunstancia de que Musli, al haber jugado ya la Euroliga con el Unicaja, no podría disputar la competición con el Brose hasta enero una vez finalizada la primera vuelta de la Euroliga, como ya se informó la semana pasada. Sin embargo, esto no es obstáculo para su salida, pues el jugador es consciente de que su etapa en el Unicaja terminó incluso antes de que comenzase la temporada. Si finalmente se consuma el traspaso de Musli al Brose, reportado en primera instancia por el periodista israelí David Pick, podría ya jugar el cinco de enero contra el Khimki. Mientras tanto, Musli no viajó con el equipo a Vitoria debido a un proceso gripal, según se explicó desde el club, aunque es evidente que la negociación con el Brose ha influido.