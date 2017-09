Musli, descartado otra vez, sólo jugará la Euroliga hasta cambio de planes

Plaza, dispuesto a sentarse a hablar de su renovación

Joan Plaza acabará contrato el próximo 30 de junio y es la primera vez que comienza una temporada en el Unicaja sin contrato en vigor para la siguiente. Ayer abordó el tema de su renovación. «Hace años no tener contrato sí me habría distorsionado. Quiero disfrutar el momento y refrendar la sensación que tiene el equipo. Quiero que los abonados se vayan contentos a casa, no decepcionar a la gente y disfrutar de una Euroliga preciosa. Lo que tenga que ser en el futuro será. Si nos sentamos a mitad de temporada, pues bien. Leí el otro día que Laso renovó por dos o tres temporadas. Os juro que no me inquieta. Te da más paz tener las espaldas cubierta, pero tendré lo que me merezca. Si los dirigentes quieren que me quede, pues hablaremos; si no, llevaré la nave lo más lejos posible», dijo.