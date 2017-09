Musli y su pelea por los minutos en el Unicaja Musli trata de frenar a Samuels el pasado sábado. : «Quien se lo merece, acaba jugando», dice Plaza sobre el serbio, muy cuestionado este verano ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 4 septiembre 2017, 00:32

Difícilmente Musli podía imaginar su situación actual cuando fue el hombre clave para que el Unicaja eliminara al Bayern en la Eurocup y pasara a las semifinales de la competición europea. Tampoco cuando su nombre apareció junto a los de Curtis Jerrells, Alexey Shved, Mardy Collins y Bojan Dubljevic en el quinteto ideal de la competición. Llegó el jugador serbio a ser muy importante en un equipo como el Unicaja el año pasado, pero sólo unos meses después su punto de partida es totalmente distinto.

Sabe que su nombre ha estado muy cuestionado este verano en el club de Los Guindos y que no está entre los jugadores preferidos por Joan Plaza. Además, hay saturación de hombres grandes en la plantilla –Shermadini, Augustine, Okouo y Musli comparten posición– y el exjugador del Manresa parte con desventaja. Los dos fichajes se perfilan como indiscutibles para Plaza y lo normal es que el canterano vaya ampliando su cuota de minutos, al ser una de las grandes apuestas del club.

¿Qué margen le queda a Musli? Salvo salida inesperada del club, sólo le queda trabajar y demostrar que puede volver a ser un hombre importante en el Unicaja. «Siempre he dicho que, en mi equipo, quién se lo merece acaba jugando», dijo Plaza el sábado tras el amistoso ante el Betis cuando se le cuestionó por el serbio. Musli jugó 15 minutos en el primer partido de la pretemporada y terminó con 8 puntos y 11 de valoración, aunque con serios problemas en defensa ante jugadores como Samuels, lo que le valió alguna bronca desde el banquillo. Pero Plaza aseguró que la actitud del jugador había sido la correcta. «Musli es una persona que tiene una gran lectura del baloncesto, de manera que puede romper un sistema porque él cree que está en condiciones de romperlo; estamos de acuerdo en que eso hay que respetarlo y que no puedes ser un tío muy cuadrado. Pero lo que no puede ser es que de diez veces lo hagas nueve», dijo el entrenador sobre su jugador. «Pero estoy contento con la actitud que ha tenido, que esté al máximo y que procure ser fiel al guion de equipo», dijo.

Mientras que llega Shermadini, el pívot tendrá opciones para reivindicarse en esta pretemporada. Sobrado de talento en ataque, si consigue dar un paso al frente en tareas defensivas, Plaza no lo tendrá fácil a la hora de repartir los minutos. La temporada es larga y habrá espacio para que jueguen todos.