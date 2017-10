Musli: «Siento que la gente me quiere» El pívot serbio, inédito en lo que va de temporada por decisión técnica, espera debutar mañana ante el Fenerbahçe JUAN CALDERÓN Miércoles, 11 octubre 2017, 00:52

Dos semanas después de que sus compañeros empezasen a competir, Dejan Musli jugará mañana ante el Fenerbahçe (21.00 horas) sus primeros minutos de la temporada, o al menos eso espera él. El pívot serbio, mejor hombre alto de la pasada edición de la Eurocup, ha pasado de los elogios al ostracismo. Joan Plaza solicitó en verano la contratación de Shermadini, luego de la Augustune y reservó espacio en la rotación interior para Okouo. Es decir, Musli se quedó sin sitio en este Unicaja.

Ayer fue el pívot representante del equipo malagueño en la presentación del acuerdo entre la Euroliga y Endesa. Mucha gente le preguntó si estaba lesionado, después de no haberlo visto jugar en los tres primeros partidos de Liga, y el jugador a veces no sabía que responder.

Cuando se le cuestiona sobre su situación y las razones que puedan explicar su situación responde con el freno de mano echado. «Esa no es una pregunta para mí». Dos días antes de que empezase la Liga, Joan Plaza mantuvo una reunión con él, en la que también estaban presentes otros miembros del cuerpo técnico. Ahí se le informó de que, por ahora, sólo jugaría la Liga, por una decisión técnica. «Estoy sorprendido», reconoce. Así que la Euroliga que mañana arranca, es su tabla de salvación, al menos para volver a vestirse de corto y sentirse jugador de baloncesto.

Si juega, se cierra la puerta a fichar por otro equipo de la Euroliga Dejan Musli aguarda con impaciencia el momento para debutar esta temporada de forma oficial, y también es consciente de que si mañana debuta, se cierra una puerta en caso de una hipotética salida del Unicaja a otro equipo de la Euroliga, algo que no se plantea como explica él mismo. En caso de que recibiese una oferta de un equipo de Euroliga no podría jugar en esta competición hasta el mes de febrero, cuando se abre una ventana para que los equipos puedan reforzarse. El serbio sí que podría jugar en la Eurocup, pero es algo que él mismo reconocía ayer a SUR, que es algo que no contempla. Así las cosas, Musli está decidido a echar el resto en el Unicaja para convencer a Plaza.

«Estoy contento de que llegue este momento porque entrenamos y trabajamos para esta gente. Cuando llegue la hora del partido espero no emocionarme, porque para mí es importante cuando tengo toda esa gente en el Carpena apoyando. Me gusta esto porque siento que la gente me quiere», afirmaba a la hora de analizar el que todo hace indicar será su primer partido de la temporada», explica. Para complicar más el asunto, Shermadini, su sustituto en la rotación y casi en la plantilla, está tardando en adaptarse, por lo que una buena parte de los aficionados comiencen a cuestionar la decisión de Plaza. El debate está en la calle y, de forma especial, en las redes sociales. Tampoco Okouo, señalado para tener un papel importante, esta jugando casi nada.

Encuentros europeos

Así que Musli, salvo cambio de parecer de Joan Plaza, sólo jugará los encuentros europeos y está por ver qué cuota de minutos tendrá, pues será el tercer pívot por detrás de Shermadini y Augustine. «Es una decisión del entrenador y del ‘staff’ dentro del equipo. Ahora mismo sólo voy a jugar la Euroliga. Tengo que estar preparado para todos los partidos para cuando me toque jugar estar al máximo. Estaré preparado para tratar de ayudar a mi equipo ganar», repite.

Pero claro, la profesión va por dentro y aguantar esta situación será complicado. Musli sigue sin agente y, de momento, ningún representante le ha llegado con una oferta que le haga dudar si salir del Unicaja del que espera mucho esta temporada.«Ahora mismo no pienso en cambiar de equipo. Tengo contrato y tengo mi equipo, y acabo de hacer la pretemporada. Si tengo minutos y juego, seguro que no me muevo de aquí. Tenemos un buen equipo. Creo que podemos llegar a jugar a un gran nivel como el año pasado. No hemos cambiado nada por el calendario a nivel de preparación, más o menos, y creo que no es malo porque el año pasado ganamos un título», afirma ilusionado.