Nedovic, en su adiós: «Es el momento de ir a por una nueva etapa» Mariano Pozo. ACB Fotos El serbio no pudo contener las lágrimas en su último partido con el Unicaja y ante las muestras de cariño de la afición JUAN CALDERÓN Martes, 29 mayo 2018, 23:26

Fue el protagonista del día. Nemanja Nedovic jugó su último partido con la camiseta del Unicaja. El serbio no pudo contener las lágrimas cuando al final del partido el equipo volvió a la pista para despedirse de los aficionados que reclamaron el regreso del equipo. Se marcha uno de los jugadores con más talento que ha vestido la camiseta del Unicaja. Llegó en un mal momento y se va como uno de los mejores de Europa en su puesto. Nedovic confirmó su adiós y lo hizo de forma muy emocionada al término del choque.

El jugador vivió momentos muy intensos, especialmente cuando se encontró con su madre y su pareja en la grada, y no paró de agradecer a los aficionados el gran trato que ha recibido en estas tres temporadas que ha jugado en Málaga. «Es que he visto a mi madre casi llorando y a Mina (su novia) llorando y es difícil ver a tu familia llorando y es que… ¡Ah! Málaga nos ha tratado muy bien. Me ha cambiado la vida. Es que… Llegué aquí como un niño para el que el baloncesto no era lo primero después de una mala experiencia en la NBA y un mal año en Valencia. Aquí la gente me ha recibido increíble. También Joan me quiso cuando nadie me quería y estaba a punto de volver al Estrella Roja. Todos me han ayudado a mejorar fuera y dentro del campo. He disfrutado mucho los tres años aquí y es un sitio que va a tener un sitio en mi corazón», explicó.

Nedovic tiene sobre la mesa una mareante oferta del Milán para las próximas tres temporadas, aunque ayer, más allá de confirmar que deja Málaga, aseguró que no tiene nada decidido. «Si me voy a volver seguro porque es un sitio perfecto. La gente me he tratado como nunca me he sentido en mi vida. Me sentí como en casa. Es difícil decir adiós, así que diré un hasta luego. Espero que la gente pueda disfrutar del baloncesto y del Unicaja en el futuro. Ahora es el momento en el que me voy a sentar con Misko, mi agente, también con el club. Honestamente creo que es el momento de ir a por algo más, a por una nueva etapa, no sé dónde. Si me voy, volveré aquí seguro», insistió.

Respecto al partido, el escolta reconoció la superioridad del Baskonia y lamentó la imagen que ha dado el equipo en el último mes. «Hemos jugado mal en el último mes y fue un poco tarde para cambiar cosas. Es una pena. Me duele mucho porque me imaginaba otro final diferente, más bonito, pero así es la vida. Sé que mucha gente está triste y decepcionada, pero lo hemos intentado todo. No fue una temporada fácil, un formato con tres partidos a la semana y eso te cansa más mentalmente que físicamente», destacó.