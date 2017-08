Nedovic admite que estuvo a punto de operarse El jugador del Unicaja da por perdido el Eurobasket, aunque esperará a las nuevas pruebas JUAN CALDERÓN Domingo, 13 agosto 2017, 00:31

Nemanja Nedovic reveló la gravedad de la lesión que ha sufrido en la clavícula izquierda y que, casi con toda seguridad, lo va a dejar fuera del próximo Campeonato de Europa. El jugador explicó que estuvo a punto tener que operarse y entiende la postura del Unicaja de que no juegue el Europeo con Serbia.

“El hueso estaba muy separado y los ligamentos no se rompieron, pero quedaron bastante dañados. He estado a punto de operarme para colocar el hueso en su sitio”, explicó el jugador en declaraciones que recoge el portal ‘Sportske’.

Lo que parece es que el jugador da por perdido el Eurobasket, aunque no así la posibilidad de quedarse con su selección. “Voy a estar con el equipo al menos hasta que me haga las nuevas pruebas. Quiero hablarlo con el Unicaja, pero dadas las circunstancias, entiendo que ellos no están a favor de que juegue el Europeo”. El escolta serbio se someterá el próximo viernes a nuevos exámenes para ver cómo ha evolucionado su lesión después de dos semanas con el hombro izquierdo inmovilizado, tal y como le aconsejó el especialista de Belgrado Vladan Stevanovic. Los servicios médicos del Unicaja han estado al tanto de la situación de Nedovic, que sufre una luxación acromio-clavicular de grado dos. El club malagueño no quiere complicaciones con un jugador que la temporada pasada sufrió muchos problemas físicos y al que había solicitado que este verano realizase un trabajo específico para fortalecer su físico. La lesión en el hombro ha sido un contratiempo importante.