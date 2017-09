Nedovic, ambicioso: «Es hora de jugar una final en la ACB» La presentación de la Liga Endesa se ha celebrado este lunes en Madrid. El serbio fue hoy el representante del Unicaja en la presentación de la Liga Endesa ENRIQUE MIRANDA Enviado especial (Madrid) Lunes, 25 septiembre 2017, 13:48

La Liga Endesa 2017-2018 arranca esta semana con 18 equipos tras un verano convulso. Lo hace con el reto de superar el proceso de crispación actual en el baloncesto europeo, con los clubes de la ACB, la Euroliga y la federaciones nacionales inmersas en una lucha de poder. La competición se presentó hoy en la sede de Endesa en Madrid, con representantes de los 18 equipos participantes. En el plano deportivo, los jugadores hablan de la Liga más competitiva y posiblemente más igualada de los últimos años, con cinco equipos de Euroliga que se han reforzado muy bien, entre ellos el Unicaja y clubes como Gran Canaria o Tenerife que han accedido a los títulos en los últimos años.

“Lo he estado comentando con otros compañeros estos días. La Liga Endesa va a estar muy cara este año, más de lo que yo recuerdo de otras temporadas”, asegura Jayson Granger, que vuelve a España tras su paso por Turquía para jugar en el Baskonia. El uruguayo reconoció que Baskonia era su primera opción si no llegaba una oferta de la NBA y que no hubo ningún contacto con el Unicaja, pese a todos los rumores del verano. “No sabría decir un claro favorito, porque los equipos de arriba se han reforzado mucho para sacar adelante la competición española y la europea”, aseguró el base baskonista. En la misma línea se expresó Eyenga, también exjugador del Unicaja y actualmente en el Fuenlabrada. “Por eso me quería quedar en España. El año pasado ya lo pudo comprobar algo con el Unicaja, el nivel de la ACB es enorme, casi todos los equipos pueden llegar lejos y este año creo que más aún. Además de los equipos de Euroliga, hay otros que pueden dar la sorpresa en 'play-off'”, comentó.

El jugador del Unicaja, Nemanja Nedovic, fue el representante del equipo malagueño en la gala de presentación de la Liga Endesa. “Hay muchos equipos, yo estoy muy contento con la plantilla que ha hecho el Unicaja, tenemos mucho margen de mejora y tenemos que luchar por estar en lo más alto. No recuerdo desde cuándo no hay una Liga Endesa tan fuerte, con jugadores de mucha calidad que han vuelto a España. Hay muchos equipos que van a estar compitiendo por los cuatro primeros puestos ”, aseguró. Nedovic no tuvo problemas en mostrarse ambicioso. “El año pasado perdimos en cuartos de la Copa, en la ACB llegamos las semifinales, creo que es hora de jugar una final en la ACB”, afirmó el serbio. 'Nedo' admitió que jugar la Euroliga resultó clave para seguir en Málaga. “Este año además la Final Four es en Belgrado, mi ciudad. Sería un sueño, aunque no es muy real hablar de eso ahora. Pero todo el equipo tiene ganas de competir por cada partido en la Euroliga”, afirmó.