Nedovic y Berni Rodríguez, en el quinteto ideal de Alberto Díaz Liga Endesa El malagueño completa su equipo con Raúl López, Mumbrú y Willy Hernangómez JUAN CALDERÓN Jueves, 26 octubre 2017, 13:12

El base del Unicaja, Alberto Díaz, fue el protagonista de un espacio de la Liga ACB en los jugadores eligen el mejor quinteto de su carrera. En este caso, el malagueño diseñó un cinco inicial formado por Raúl López, Nedovic, Berni Rodríguez, Mumbrú y Willy Hernangómez.

“Raúl fue un referente para mí desde que de pequeño lo vi jugando en la NBA. Es alguien que admiro y cuando estás con él se engrandece mucho más. Estar con él creo que me ha servido de mucho. Como escolta elijo a Nemanja Nedovic, con el que tengo la suerte de estar ahora. Tiene un talento descomunal, es una gran persona y marca diferencias. Como alero, Berni Rodríguez, porque también me ayudó mucho cuando di el salto al mundo profesional. Es una persona muy importante para el baloncesto en Málaga y creo que a nivel nacional. Mi cuatro sería Álex Mumbrú, aunque no es su puesto natural. También me ayudó mucho con su veteranía, digamos que es un pillo del baloncesto y del que se aprende mucho. Mi cinco sería Willy Hernangómez con el que he jugado desde pequeño y ya entonces mostraba un gran talento para el baloncesto.