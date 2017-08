Nedovic, fichaje de pretemporada Nedovic se incorporará al trabajo con sus compañeros del Unicaja esta misma semana / Ñito Salas El serbio no jugará finalmente el Eurobasket y regresará mañana a Málaga ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 30 agosto 2017, 00:59

Pasadas las doce del mediodía de ayer el Unicaja conoció la noticia que estaba esperando durante las últimas semanas. Nedovic no estará en el Eurobasket y se terminará de recuperar de su lesión del hombro en Málaga, bajo la supervisión del ‘staff’ del conjunto malagueño. Al final se impuso la cordura y el seleccionador serbio Sasa Djordjevic dejó fuera de la lista definitiva de 12 jugadores que estarán en el torneo europeo desde mañana. El jugador del Unicaja y Kalinic, alero del Fenerbahce, fueron los dos últimos descartes, ambos con problemas físicos.

«Hicimos una última resonancia y un control médico llegamos a la conclusión de que no pueden estar con nosotros ninguno de los dos», dijo el seleccionador serbio sobre los descartes. Sí estará con Serbia, como era previsible, el nuevo exterior del Unicaja Dragan Milosavljevic. Con el descarte de Nedovic se pone fin a un mes de incertidumbre en torno al escolta, que recibió un golpe en el hombro izquierdo en uno de los primeros entrenamientos con Serbia lo que le provocó una luxación acromio-clavicular. Aunque la lesión del jugador ha evolucionado favorablemente y los últimos informes médicos eran optimistas, la realidad es que ‘Nedo’ aún no se han entrenado con contacto con sus compañeros y por supuesto no ha jugado ni un sólo minuto en los amistosos. Aún así, la federación serbia esperó hasta última hora para decidir su descarte, ante la plaga de bajas que hay en la selección (Teodosic, Nemanja Bjelica, Jokic, Raduljica...).

45 jugadores de la ACB, cuatro del Unicaja, en el torneo La Liga Endesa volverá a ser, por octavo Europeo consecutivo, la competición nacional con más representación en el torneo continental que arranca mañana. En el Eurobasket 2017 se establecerá un nuevo récord de jugadores de clubes ACB en el evento, con 45 representantes. El Unicaja aporta cuatro jugadores tras la baja de Nedovic:Salin (Finlandia), Waczynski (Polonia), Shermadini (Georgia) y Milosavljevic (Serbia). El Barcelona y el Valencia, con siete y seis representantes, respectivamente, serán los dos equipos de la Liga Endesa que tendrán más jugadores.

El club confía en que mañana mismo Nedovic pueda regresar a Málaga. Aunque no podrá empezar a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, es importante que el jugador franquicia del equipo pueda hacer la pretemporada y también tener más tiempo de descanso y recuperación. Hay que recordar que el serbio compitió en el Eurobasket de 2015 y en los Juegos de 2016 y la temporada pasada tuvo varios problemas físicos.

Decisión consensuada

Aunque el jugador del Unicaja quería estar en el Eurobasket, al final se ha tomado la decisión más beneficiosa para él. Desde el club malagueño tanto su presidente Eduardo García como el secretario técnico Carlos Jiménez y el entrenador Joan Plaza pidieron públicamente el regreso a Málaga de Nedovic. El club y el jugador han estado en permanente contacto durante todo este tiempo e incluso el escolta se desplazó a Málaga en un viaje relámpago para ser examinado por doctor Nogales. Por tanto la presencia de Nedovic con Serbia no ha sido motivo de conflicto en el Unicaja, pese a que su lesión encendiera todas las alarmas. «Todos estamos trabajando juntos para tomar la mejor decisión para mi futur», decía la pasada semana el jugador del Unicaja, que no lo ha pasado bien durante todo este proceso.

Ahora el jugador tendrá tiempo para recuperarse absolutamente de su lesión del hombro. Se irá incorporando poco a poco al trabajo, aunque no podrá jugar la Copa de Andalucía del próximo sábado y quizás tampoco en los partidos del Costa del Sol en Málaga. Todo dependerá de sus sensaciones. Nedovic está ante un año muy importante en el que tiene que liderar al Unicaja en su regreso a la Euroliga. Tiene un contrato de estrella y su calidad está fuera de dudas. Ahora sólo tiene el Unicaja y la nueva temporada en su cabeza.