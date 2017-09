Nedovic: «Es hora de jugar una final de la ACB» Nedovic, ayer en la presentación de la Liga Endesa en Madrid . / Acbphoto Enviado especial. Madrid Escolta del Unicaja. El jugador franquicia del equipo malagueño bendice el fichaje de McCallum y opina que Musli tiene que esperar su oportunidad ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 26 septiembre 2017, 00:23

La pasada temporada, tras ver algunas de sus portentosas actuaciones, era inevitable pensar en que su etapa en el Unicaja podía estar cerca de su fin. No era raro que equipos de Euroliga empezaran a llamar a su puerta, como así fue. Pero el jugador serbio no tiene prisas por dar el salto a un club más grande o incluso a la NBA. Quiso vivir el regreso a la Euroliga con el Unicaja y la suculenta oferta de renovación por parte del club de Los Guindos le terminó de convencer. El escolta fue ayer el representante del Unicaja en la presentación de la Liga Endesa y no dudó en mostrar una vez más su ambición como deportista.

Endesa renueva su acuerdo con la ACB por cuatro años más La sede de Endesa en Madrid acogió un año más la presentación de la competición española de baloncesto, en la que estuvo Nedovic como representante del Unicaja, junto al presidente Eduardo García y el gerente Ángel Bordes. En este acto, Endesa confirmó la renovación del acuerdo con la ACB por cuatro temporadas más. La compañía seguirá como principal patrocinador de la Liga que lleva su nombre. «Para Endesa es un honor estar con la primera liga de Europa y la segunda del mundo. Tenemos más ilusión que antes y dentro de cuatro años habrá todavía más motivos para seguir», afirmó en el acto Alberto Fernández Torres, director general de Comunicación de Endesa. «Las previsiones que teníamos se han cumplido por exceso. Nos encanta que la gente nos reconozca por una empresa que apoya al baloncesto, pero es que el baloncesto nos da mucho a nosotros», aseguró Fernández. El acuerdo con Endesa le da estabilidad a la liga española, pese a que las negociaciones con la ACB fueron complicadas. «Hubo momentos duros, fue larga, pero la voluntad de Endesa era llegar siempre a un acuerdo», concluyó.

–Cumple su tercera temporada en el Unicaja, aunque pudo salir este verano a equipos con más potencial tanto deportivo como económico.

–Después de ganar la Eurocup fue más fácil decidir. Jugar la Euroliga era muy importante para mí. Además, creo que tres años en un club con un buen rol y jugando la Euroliga puede ser muy importante para mi carrera. Aquí me siento bien, tengo confianza del entrenador y de la gente de Málaga. No había motivos para cambiar de equipo.

–Al no ir finalmente con Serbia al Eurobasket, ha podido realizar la pretemporada con el equipo por primera vez desde que está en Málaga. ¿Cuáles son sus sensaciones?

–Sí, he llegado antes que en los dos últimos años. Ha sido una pretemporada buena, difícil, con mucho trabajo. Hemos jugado bien, pero tenemos margen de mejora, como vimos ante el Valencia. El equipo está bien y tenemos muchas ganas de empezar.

–El equipo tenía muchas ganas de empezar bien en la Supercopa. ¿Qué pasó ante el Valencia?

–Es que no podemos jugar peor una primera parte como la que hicimos contra el Valencia. Fue muy raro. Yo tiré un ‘airball’ (lanzamiento que no llega a tocar el aro) desde la línea de tiros libres ¡Eso no me pasó nunca en mi vida! Después nos levantamos en la segunda mitad, pero contra equipos como el Valencia tienes que jugar 40 minutos bien.

–Aunque se mantiene un bloque de la temporada pasada, hay varias caras nuevas en el equipo. ¿Cambiará el estilo de juego del Unicaja con los fichajes?

–No puedes hacer el mismo baloncesto con cada equipo, tienes que ajustarte. Este año tenemos jugadores muy rápidos, con mucho talento, los aleros pueden correr, tenemos calidad al poste bajo y creo que nuestro estilo va a ser más rápido, con muchos tiros.

–¿En qué mejora el equipo respecto al año pasado?

–Es difícil saberlo ahora. Sólo he jugado tres partidos con los compañeros. El año pasado había muy buena química entre nosotros, por eso ganamos la Eurocup. Habrá que esperar algunos partidos para ver las mejorías.

–Ha sorprendido mucho en pretemporada Ray McCallum, llamado a ser una de las grandes sorpresas de esta temporada. ¿Es tan bueno como parece?

–Sí, es bueno, es un base puro, con experiencia en la NBA, con los Spurs de Popovich, tiene mucha calidad. Ha estado muy bien en esta pretemporada. Lo hace más fácil para el resto de jugadores, especialmente para mí. Me gusta jugar con un base que me entiende, que me conoce. Estoy muy satisfecho con la plantilla que hemos hecho y estoy seguro de que haremos una buena temporada.

–El año pasado se vivió un momento histórico con el título de la Eurocup. ¿Cuál cree que tienen que ser los objetivos de esta temporada?

–Personalmente, el año pasado tuve muchas lesiones y lo más importante es ser regular, que todo el equipo sepa que puede contar conmigo cada partido. En cuanto a los objetivos como equipo, tenemos mucho margen de mejora en la Copa del Rey. El año pasado fuimos eliminados en cuartos y tenemos calidad para llegar a la final. En la Liga Endesa, en mi primer año, nos quedamos en cuartos, la temporada pasada llegamos a semifinales y creo que es hora de jugar una final en la ACB también.

–Alguna vez habló la pasada campaña de la Final Four de este año, que es en Serbia.

–Sí, en mi ciudad, en Belgrado. Sería un sueño estar allí, aunque no sé si es real hablar ahora de eso. Hay que ver cómo empezamos, jugamos contra el campeón de Europa en el primer partido. Pero todo el equipo tiene ganas de competir por cada partido de Euroliga.

–¿Le preocupa el calendario tan exigente que tienen esta temporada, con una carga de partidos brutal?

–No, a mí me gusta más jugar que entrenarme. Vamos a tener muchas más oportunidades de jugar contra jugadores de gran nivel, leyendas como Navarro o Spanoulis. No estoy preocupado por eso. Creo que va a ser bueno para nosotros y nuestro futuro. El club tiene un buen plan para hacer la temporada más fácil, con muchos vuelos chárter. Tenemos 16 jugadores, contando con los jóvenes. Estoy seguro de que algunos partidos van a jugar ellos más que los veteranos. No creo que sea un problema jugar tantos partidos si tenemos un buen plan de recuperación.

–¿Cómo ve la situación de su amigo Dejan Musli? Ha pasado de ser una referencia del equipo a tener que ganarse los minutos esta temporada.

–Creo que él está bien, hablo mucho con Dejan. Es consciente de la situación por la que pasa, hay que tener paciencia y trabajar. La oportunidad va a aparecer, es una temporada muy larga. Con más de 70 partidos hay que rotar jugadores. Sólo tiene que ser paciente y esperar su momento.