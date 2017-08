Nedovic, con muchas opciones de ir finalmente al Eurobasket, pese a su lesión Djordjevic parece estar decidido a contar con el jugador del Unicaja pese a su dolencia ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 29 agosto 2017, 00:44

No llegan buenas noticias desde Serbia para el Unicaja. Djordjevic está decidido a contar con Nedovic para el equipo nacional, pese a que el jugador no ha podido competir en ninguno de los amistosos de su selección por lesión. Ayer se esperaba que Serbia hiciera oficial la lista de los 12 jugadores que estarán en el Eurobasket. El equipo se concentró ayer en el hotel Crowne Plaza de Belgrado, el cuartel general de la selección serbia, para tomar la decisión final. Sin embargo, no hubo comunicación oficial ni el Unicaja recibió notificación alguna de la federación serbia. Sin embargo, la mayoría de los medios serbios apuntan a que Nedovic sí estará en esta lista definitiva para el Eurobasket que se anunciará hoy.

La parte positiva es que la lesión que sufrió Nedovic en un entrenamiento ha evolucionado favorablemente y que el escolta está disponible para jugar, pese a que esta temporada no ha disputado ni un sólo minuto. Estuvo en Málaga por requerimiento del club y fue examinado por los médicos del conjunto de Los Guindos, que confirmaron esta mejoría. Pero desde todos los estamentos del club se ha abogado por el regreso a Málaga del jugador. Después de tres semanas lesionado, con el hombro inmovilizado, no parece lo mejor afrontar una competición tan exigente y sin apenas días de descanso como el Eurobasket que arranca el jueves. Hasta que no haya comunicación oficial, no hay nada seguro. Hoy Serbia despejará la incógnita.