Nedovic: «El aro parecía muy grande» Nedovic. / Salvador Salas El escolta del Unicaja es elegido MVP de la jornada en la Liga ACB, al lograr 32 puntos y 37 de valoración JUAN CALDERÓN Domingo, 11 marzo 2018, 22:31

Premio para Nemanja Nedovic. El escolta del Unicaja es el MVP de la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa gracias a los 32 puntos y 37 de valoración que logró en la victoria ante el Gipuzkoa por 114-88. Es la cuarta vez que el serbio consigue este galardón desde que llegó a España, todas con el Unicaja, pero esta es distinta, pues fue su mejor partido como profesional.

Nedovic superó varios récords personales, pues los 32 puntos y 37 de valoración son los nuevos topes de su carrera. Logró también 3 rebotes, cinco asistencias y recibió 7 faltas personales. El jugador se mostraba satisfecho por el premio de MVP y por la victoria. “Estoy contento por todo el equipo. Sabíamos que teníamos que ganar este partido y nos hemos preparado bien. Sabemos que tenemos que seguir ganando en la Liga ACB. Es una de esas noches en las que el aro parece muy grande, además mis compañeros me han buscado mucho y me han ayudado. Lo más importante es ganar, pero estoy feliz por un partido así”, dijo.

Sobre las opciones del Unicaja en lo que queda de temporada, Nedovic tiene claro los objetivos. Ganar todo en casa en la Euroliga y quedar por encima del Valencia en la ACB. “No quedan muchos partidos y hay que poner el pie en el acelerador porque cada encuentro es una final. Se trata de estar lo más arriba posible en la ACB e intentar en la Euroliga ganar todos los de casa y uno fuera, por ejemplo contra el Bamberg, y ver si eso nos vale para clasificarnos. Creo que somos fuertes mentalmente, porque cada vez que tuvimos que ganar, lo hicimos, excepto en la Copa. Todos somos conscientes de que no queda mucho, que hay que ganar todos los partidos para quedar por encima del Valencia”, afirmó.

El serbio ha dejado atrás los problemas físicos que le impidieron llegar al máximo a la Copa. Primero fue un esguince de tobillo, que mermó su forma para la cita copara, y luego una gripe que le impidió jugar ante el Estrella Roja. “Me siento bien y el equipo estaba bien conmigo en la cancha. Luego el entrenador me ha dejado jugar un poco más en la segunda parte para hacer un buen partido. Hay que seguir así. Me siento bien, aunque todavía no estoy jugando 30 minutos, sólo 20 o 25. Esto me ayuda a estar fresco, pero después de la Copa me encuentro bien”, aseguró.