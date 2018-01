Nedovic quiere el récord más preciado

«Sabemos que podemos estar en los ‘play-off’ de la Euroliga»

La suerte del Unicaja esta temporada pasa por las manos de Nemanja Nedovic. El serbio está en un gran momento y quiere disputar los ‘play-off’ de la Euroliga, aunque sabe que no será fácil y que implicará un gran esfuerzo. En los últimos partidos se le ha visto algo cansado y reconoce que el calendario le está pasando factura.

«El entrenador ha cambiado las rotaciones y ahora juego unos 27 minutos, especialmente en la Euroliga, y eso se nota. Pensaba que no sería difícil jugar tres partidos a la semana, pero después de esta semana sí que asumo que es complicado. Pero no sólo por el aspecto físico, sino también por el mental, porque cada dos días tienes que venir al pabellón a dar el máximo. Hay que estar concentrado y metido en el juego, con la presión añadida que tenemos por estar en la Copa del Rey. Además, el equipo también quiere estar en los ‘play-off’ de la Euroliga. En el último mes el equipo ha visto que puede conseguirlo y por eso me dolió mucho la derrota contra el Valencia en la Euroliga. Hemos perdido varios partidos por estrecho margen, uno o dos balones. Es una pena, pero estamos en una buena posición. Espero que contra el Zalgiris podamos recuperarnos», afirma.

El serbio se sabe vigilado por los rivales, está siendo objeto de duras defensas y no se explica algunas decisiones arbitrales. «Es increíble. Juego con mucho contacto y para conseguir cada canasta tengo que trabajarla muy duro. No tengo tiros fáciles en los partidos. En el partido contra el Valencia en el último cuarto pienso que hubo dos faltas claras que no me pitaron. En la Liga Endesa me llama la atención que, con el juego tan agresivo que tengo, recibo pocas faltas. Es algo extraño, pero no depende de mí y tengo que aguantar para tratar de mejorar».