Nedovic podría reaparecer con el Unicaja en el torneo de Granada El escolta serbio llegó el sábado por la mañana a la capital / SUR.ARCHIVO Se perderá seguramente los amistosos del Trofeo Costa del Sol de esta semana ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 4 septiembre 2017, 00:30

Nedovic ya trabaja en Málaga con sus compañeros del Unicaja, aunque todavía lo hace a un ritmo inferior. El escolta serbio llegó el sábado por la mañana a la capital de la Costa del Sol y ahora proseguirá su recuperación bajo la supervisión de los médicos y fisioterapeutras del conjunto malagueño. No se quiere forzar la máquina y se respetarán los plazos previstos por la selección serbia. Aunque su lesión en el hombro izquierdo ha evolucionado favorablemente en las últimas semanas, el jugador aún no se entrena con contacto y no estaba previsto que jugara con su selección los primeros partidos del Eurobasket. Con el Unicaja se perderá seguramente los amistosos del Trofeo Costa del Sol de esta semana, aunque podría reaparecer en el Circuito Movistar de Granada, que se disputa del viernes 15 al domingo 17. Si todo va bien, el jugador estaría ya en plenas condiciones para el primer título de la temporada, la Supercopa ACB, en la que el Unicaja se medirá al Valencia el viernes 22.