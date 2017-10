Nedovic: «Sin rebote defensivo no puedes correr» ACB Photo Carlos Suárez, por su parte, sentencia tras el partido: «Hemos estado mal, sobre todo en ataque» MARINA RIVAS Domingo, 8 octubre 2017, 18:14

El panorama en el vestuario era desolador tras la primer derrota del Unicaja en esta nueva temporada. Una derrota que los propios jugadores han considerado merecida por el cúmulo de errores. "Hemos estado mal, sobre todo en ataque, no hemos compartido el balón, no hemos jugado interior, ellos han tenido mucho acierto... El Fuenlabrada es el justo vencedor", sentenció Suárez después del partido. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, el Fuenlabrada ha tenido paciencia y acierto, nosotros no hemos estado bien ni en ataque ni en rebote defensivo...". Y todo ello sin hablar de algunos que otros roces que surgieron durante el encuentro, fruto de la crispación, como el de McCallum y Popovic, en el que el capitán tuvo que intervenir. "Son cosas del partido, cosas que pasan cuando estás en caliente, pero no hay más que decir, he mediado un poco entre los dos y ya está, no hay que darle mayor importancia", aseguró.

Aunque más allá del partido de esta mañana, la mirada está fijada en el jueves próximo, el estreno de los de Plaza en la máxima categoría europea, la Euroliga, nada menos que contra el vigente campeón. "Este año hay poco tiempo para lamentos. Son muchos partidos, hoy no ha sido nuestro día, pero el jueves tenemos otra batalla en el inicio de la Euroliga con el Fenerbahce, esperemos que esté el Carpena a reventar, que estén con nosotros", comentó el jugador madrileño.

Con las mismas ganas afronta este nuevo reto Nedovic, que además se mostró muy crítico con la actuación del equipo en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Así lo explicó: "Tenemos que recuperarnos lo antes posible porque vamos a jugar contra el campeón de Europa y necesitamos la energía que hoy no hemos tenido", sentenció el serbio. Sobre los principales errores cometidos, Nedovic parece tenerlos claros: "Hoy el Fuenlabrada ha venido con mucha motivación después de las primeras dos victorias. Nosotros hemos tenido energía, creo que hemos jugado bien pero en los detalles el rival ha sido mejor. El rebote defensivo ha sido nuestro mayor problema y junto a unas pérdidas tontas y la atmósfera del pabellón, al final han ganado", asegura.

Un Fuenlabrada en el que la presencia del que fuera el refuerzo del Unicaja en los play-off de la pasada campaña, Eyenga, ahora en el cuadro rival, ha resultado ser decisiva. "Él siempre juega con mucha motivación y energía, es un gran jugador, ha sido un gran apoyo para su equipo hoy", comentó Nedovic, aunque también aseguró que fuera de las canchas sigue estando presente su amistad con el congoleño: "Todo está bien, es un amigo mío. Para él no hay problema en incorporarse a otro equipo, sabe adaptarse a todo".

