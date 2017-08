«Que Nedovic venga cansado o lesionado no es una gran noticia» Nedovic viajó la semana pasada a Málaga para ser examinado por los médicos del Unicaja. / UnicajaB.Fotopress Plaza habló ayer muy claro sobre la presencia de Nedovic con la selección serbia, pese a estar lesionado en un hombro ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 23 agosto 2017, 00:39

Plaza habló ayer muy claro sobre la presencia de Nedovic con la selección serbia, pese a estar lesionado en un hombro. «Me gustaría que estuviera aquí. Se fue tocado de la rodilla y ahora tiene la lesión en el hombro. Por menos hay jugadores que no siguen en sus selecciones. Realmente el diagnóstico no es el mejor para que siga en la selección. Hay jugadores que no van por presiones externas pero ahí la voz cantante la va a tener el jugador», dijo el entrenador del Unicaja. «‘Nedo’ representa para nosotros lo mismo que Teodosic para los Clippers. Que nos venga cansado o lesionado no es una gran noticia. Los servicios médicos le dieron un informe donde le dijo que estuviera de baja hasta el día 3, 4 ó 5 de septiembre, y el Eurobásket empieza el 31...» Nedovic sigue concentrado con su selección a la espera de una decisión definitiva. Serbia se ha desplazado esta semana a Atenas para disputar el Torneo Acrópolis y el jugador del Unicaja está allí con ellos, aunque no jugará. Djordjevic espera contar con él, especialmente tras la baja de Teodosic, aunque aún no ha dado la lista definitiva. El jugador quiso mandar ayer un mensaje conciliador vía Twitter:«Todos trabajamos juntos para tomar una buena decisión para mi futuro. Está siendo duro para mí y la decisión aún no está tomada».