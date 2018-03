La noche fantástica de Dani Díez Imagen de archivo de Dani Díez. El madrileño firma su mejor partido con la camiseta del Unicaja al firmar 21 puntos y 27 de valoración JUAN CALDERÓN Miércoles, 21 marzo 2018, 23:00

No salió de titular, pero no le hizo falta. Dani Díez vivió una noche fantástica en el gran triunfo del Unicaja sobre el Barcelona (95-91). El madrileño firmó el mejor partido desde que juega en el Unicaja. Díez acabó el choque con 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 27 de valoración. A Díez, que jugó de alero y de ala-pívot le entraba todo, de hecho anotó los cuatro triples que intentó y su primera parte fue perfecta, pues no falló ni un solo tiro.

Su mejor registro antes del choque contra el conjunto azulgrana databa de hace justo un año cuando logró 17 puntos y 19 de valoración en la pista del Bilbao

“La verdad es que estoy muy contento por mi actuación y se lo tengo que agradecer a los compañeros que me han ayudado y me han buscado. Era importante ganar al Barcelona y más jugando en nuestra pista. Tenemos claro que vamos a luchar hasta el final en esta Euroliga”, dijo Díez en declaraciones a la Euroliga al término del partido.