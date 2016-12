El Unicaja todavía espera a Lafayette

Tres meses después del comienzo de la temporada la nota general para casi todos los fichajes del Unicaja es de aprobado, algunos raspados, e incluso hay algunos notables. Pero también hay un suspenso. Oliver Lafayette es la gran decepción hasta el momento en el conjunto cajista.

El base estadounidense llegó en verano como el timón del cuarto proyecto de Joan Plaza en Málaga. Estaba avalado por el técnico, con el que coincidió en el Zalguiris, y que en repetidas ocasiones reclamó su contratación. Tiene experiencia al más alto nivel, un amplio recorrido y perfil muy distinto al de Markovic, el jugador al que venía a suplir.

Sin embargo, Lafayette no está cumpliendo las expectativas y eso se está viendo reflejado en sus estadísticas. En un equipo que juega sin un base claro y reconocible, es el director de juego que menos minutos pasa en la pista, superado por Díaz y Fogg, y se ha dado la circunstancia de que dependiendo de las circunstancias también sea ya habitual ver a Smith dejarse ver por esa posición. Llamativo es también que no esté en la pista en la mayoría de los finales de partido, síntoma inequívoco de estas sensaciones que ofrece. En el último partido ante el Estudiantes firmó su peor actuación de la temporada, con dos puntos y cuatro pérdidas.

Hace poco, una persona vinculada con el jugador lamentaba que hubiese llegado esta temporada a Málaga, y no antes. «Este Lafayette no es el que Plaza conoció en el Zalguiris», explicaba. En cualquier caso, el técnico tiene confianza plena en el jugador y lo ha defendido públicamente, pese a que también le ha lanzado algún mensaje deseando de que dé un paso al frente. «La seguridad que nos da el tener un jugador como él detrás, la pausa que nos ofrece, el criterio, que tiene experiencia, no tiene queja, siempre con una sonrisa para todos en los entrenamientos. Él quiere hacer números mejores, yo también que los haga, pero estoy no contento, sino muy contento con él», decía hace sólo unos semanas.

El problema añadido para Lafayette es que la sombra de Markovic es alargada. La incomprensible decisión de no renovarlo a instancias de Plaza dejó un mar de fondo que todavía hoy se siente. El serbio es el mejor más valorado de la Eurocup y los aficionados no lo pierden de vista. Otros jugadores como Fogg o Brooks han mejorado o comienzan a mejorar a sus predecesores (Nelson y Will Thomas), pero a Lafayette todavía se le espera