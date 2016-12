El Unicaja cerrará el año en positivo

No ha sido un año buen año para el Unicaja. La ausencia en la Copa y una irregular campaña en la Liga marcaron la segunda parte de la temporada anterior antes de la eliminación en cuartos de final del 'play-off' a manos del valencia. A pesar de eso, el conjunto malagueño cerrará el año en positivo, pues ganó 22 de los 35 partidos de Liga que disputó, inlcuidos ya los de esta campaña. Pase lo que pase en las dos jornadas que faltan por jugar esta semana (Andorra y Obradoiro), el Unicaja acumulará un balance con más triunfos que derrotas. Hay que aclarar, que la primera parte de la campaña pasada fue muy mala, y eso fue lo que provocó que el Unicaja no disputase la Copa. Sin embargo, tras este importante revés, el Unicaja firmó una segunda vuelta notable, que le permitió mejorar su imagen, aunque luego no superó los cuartos de final en la fase por el título. El conjunto cajista finalizará en la quinta posición del acumulado en el año natural, según los datos que ha facilitado la Liga ACB.

Balance de los 18 equipos de la Liga Endesa en 2015

E independientemente de los resultados que se obtengan estas dos jornadas, el Real Madrid finalizará este año como el mejor equipo, ya que cuenta con una importante ventaja sobre el Barcelona Lassa, equipo que acabará en la segunda posición. También tiene segura su plaza el Valencia Basket, gracias a su 10-0 que presenta en la Liga Regular de esta temporada. Cabe destacar también que Valencia, Baskonia y Herbalife Gran Canaria tienen balance positivo y el RETAbet Bilbao Basket también lo podría conseguir si es capaz de ganar los dos partidos que le quedan en este año.