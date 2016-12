Fogg, reducido a la mitad

Hace justo un mes, Joan Plaza reflexionaba sobre cómo resolvería la presencia en la rotación de dos anotadores como Fogg y Nedovic, una vez que este se recuperase de su lesión. El estadounidense se estaba saliendo literalmente, con actuaciones brillantes y rompiendo récords anotadores del club. «Hay que sacarle partido. Cuando se recupere Nedovic, todos sabemos su potencial. No creo que vaya a haber problema para ese acomodo. No tendré que decirle a uno que no tire 15 veces». Dijo entonces Plaza.

Los cambios de fogg 1 Comienzo de la temporada. Fogg comenzó la Liga desubicado, y esto se tradujo en la estadística. En los cuatro partidos antes de la lesión de Nedovic jugaba una media de 9,25 minutos en los que anotaba 3,75 puntos. 2 Su rendimiento durante la lesión de Nedovic. El serbio se perdió seis partidos de Liga y en ese tiempo Fogg pasó a jugar una media de 19 minutos en los que promedió 15,1 puntos. Su tope llegó ante el Barcelona: 30. 3 Sus números tras el regreso de Nedovic.Tres partidos después del regreso del serbio, Fogg ha pasado a jugar una media de 7 minutos, con 7,3 puntos por partido.

Un mes después se ha demostrado que ese ‘acomodo’ no ha llegado. El Unicaja encontró en Fogg un auténtico filón y un reemplazo incluso inesperado para el serbio, pues hasta la cuarta jornada, cuando se lesionó Nedovic, Fogg estaba adaptándose. Fue entrar su compañero en la enfermería y explotar el base llegado este verano.

Pero la historia ha cambiado tras la recuperación de Nedovic. Fogg está literalmente perdido, pero en parte porque casi no juega. ¿Por qué este cambio tan radical? Conviene mirar los números para entenderlo.

En los cuatro primeros partidos de Liga hasta el choque ante el Gran Canaria cuando cayó Nedovic, el estadounidense jugaba 9,25 minutos y anotaba 3,75 puntos en los encuentros de la Liga ACB. Estaba acoplándose y actuaba como base, un puesto que no va del todo con él.

La transformación llegó con la ausencia de Nedovic. En los seis partidos de baja del serbio, Fogg jugó una media de 18,3 minutos, en los que promedió 15,1 puntos. Anotó más de 20 puntos en tres de esos encuentros, y 30 frente al Barcelona. Por medio, actuaciones brillantes en la Eurocup, como los 18 puntos ante el Zenit o los 31 ante el Buducnost, lo que le valió para ser el MVP de la competición. Uniendo sus números en la Liga y la Eurocup, Fogg rozaba la media soñada de punto por minuto, casi nada.

Por suerte Nedovic, se recuperó de su compleja lesión, pero esto ha sido una mala noticia para Fogg, que no sólo juega menos, y por lo tanto anota menos, sino que es víctima de la saturación de escoltas que tiene el equipo. En los tres partidos, desde el regreso del serbio, Fogg sólo ha estado en pista una media de 7 minutos, y su aportación se ha reducido de manera evidente, aunque sigue resultando productivo con 7,3 puntos de promedio.

Aunque parezca que Nedovic es el gran responsable de la pérdida de protagonismo de Fogg, la realidad es que es Jamar Smith el que le ‘roba’ más minutos, pues es ya habitual verle ejercer como base. Desde fuera parece que los roles en este puesto no están nada claros, y quizá si Lafayette tuviese el papel de jefe con el que llegó, todo tendría más lógica, pero no es así. El caso es que el Unicaja tiene a un ‘jugón’ de los que hay pocos que ahora es el penúltimo hombre en la rotación. Y dicho esto, no descarten que mañana sea titular.