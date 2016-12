El Unicaja cierra el año con un claro triunfo

Final feliz. El Unicaja cerró el 2016 con un cómodo y placentero triunfo ante el Obradoiro (87-69). El conjunto malagueño no tuvo problemas para doblegar a su rival, que sólo aguantó la primera parte La mejoría defensiva del conjunto de Plaza tras el descanso y el gran acierto de sus tiradores fueron suficiente para sumar una victoria que coloca de forma virtual al Unicaja en la Copa del Rey, aunque todavía no es matemático. Kyle Fogg, con 20 puntos, fue el máximo anotador de su equipo y del partido.

La primera parte que se vio en el Palacio fue atípica, pues los dos equipos vivieron de los triples en un recital de tiro difícil de repetir. El que se llevó la palma fue el Unicaja, que en todo el primer cuarto sólo anotó desde la línea de 6,75. En parte no extrañó que lo hiciese en los primeros minutos, pues con la presencia de N'Diaye como referencia interior, no le permitía enconrar el camino corto hacia el aro. Seis triples habrían bastado para hundir a cualquier equipo, pero el Obradoiro no se inquietó, perfectamente posicionado en una zona y anotando también con facilidad de tres, y, en su caso, sí encontró al ucraniano Pustovyi que superó primero a N'Diaye y luego a Musli (18-17, minuto 10). Fue un placer ver a dos jugadores malagueños, Díaz y Pozas, dirigir con acierto a dos equipos de la Liga ACB. Pozas estuvo realmente brillante.

Fogg continuó en el segundo cuarto con el recital triplista de su equipo, y lo elevó más todavía, pues logró tres seguidos. Antes del tercero llegó la primera canasta de dos del Unicaja, en un contragolpe de Musli (29-25). Pero no se escapaba el conjunto malagueño, que en defensa era un desastre y permitió que el Obradoiro gallego anotase tanto de tres, con un Dulkys inspirado, como con sus pívots. La zona empezó a ser realmente incómoda para el Unicaja, y sus ataques eran cada vez más espesos, sin embargo se benefició de un par de errores de su rival para colocarse 39-30. El decimosexto triple del partido, en este caso de Pozas, llevó el partido al descanso (39-36).

El panorama cambió por completo casi por una única razón. El Unicaja por fin empezó a defender a un nivel aceptable y ahí se rompió el encuentro. A su facilidad para anotar se unió que enlazó un par de contragolpes y al fin se escapó. El parcial de 13-3 obligó a Moncho Fernández a parar el partido (52-36). Emergió entonces Waczynski para evitar cualquier reacción de su exequipo. El polaco firmó once puntos seguidos con tres triples, y la renta del Unicaja alcanzó los 18 puntos (58-40). Lo intentó el Obradoiro, con una buena racha de Dulkys y Allen, pero sin inquietar al Unicaja, Fue interesante ver al equipo malagueño jugar con Fogg y Nedovic, y ambos se complementaron perfectamente.

Los dos continuaron juntos en el último cuarto, dando la razón a los que demandan más presencia del estadounidense y quizá una rotación más corta en la línea exterior, por ejemplo recortando los minutos de Lafayette, que estaba en el banquillo desde el primer cuarto. Con esta pareja tan explosiva, el Unicaja dinamitó el partido. Fogg estuvo desatado y no tuvo problemas para alcanzar los 20 puntos (77-55, min. 32). El encuentro estaba ya resuelto y el Unicaja tiene los dos pies en la Copa del Rey.