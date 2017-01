Cinco propósitos de Año Nuevo para el Unicaja

A mi modo de ver, el principal objetivo del UNICAJA para el nuevo año, debe ser conseguir un salto de presupuesto importante, bien por parte del propietario del club, bien por algunos patrocinadores.





Es muy difícil tener un equipo entre los 4 primeros ACB, con la diferencia de presupuesto actual. Y no digamos de entrar en Euroliga y competir al nivel de los 8 - 10 mejores equipos. Así estamos, inventando jugadores, arriesgando en fichajes y no siempre se acierta. Queriendo ser lo que fuimos, pero ahora no somos.