Contratiempo para el Unicaja, que viaja a Berlín sin Musli

Malas noticias para el Unicaja cara al partido de este miércoles en Berlín ante el Alba (20.00 horas). El conjunto malagueño ha partido esta tarde hacia tierras alemanas con una sensible baja, la de Dejan Musli, que se ha quedado en Málaga por lesión.

El jugador serbio ya no se entrenó con sus compañeros ayer por un golpe que sufrió el pasado domingo. Hoy, los médicos del club y el jugador han considerado que no está en condiciones para jugar, por lo que no ha viajado con el equipo. Musli sufre una fuerte contusión en el cuádriceps izquierdo y su ausencia deja al Unicaja sin referente ofensivo interior. Musli es el jugador más valorado del Unicaja y prácticamente el único pívot con capacidad para hacer puntos en el equipo malagueño. Ndiaye se queda por tanto como único '5' para el partido ante el Berlín, aunque el entrenador del Unicaja también aseguró que tampoco está al cien por cien por un golpe recibido.

Plaza tendrá que volver a emplear a la pareja Suárez-Brooks como hombres interiores, aunque con el equipo ha viajado el temporero Juan José García, que podrá ayudar en la posición de '4' si el entrenador lo considera oportuno.