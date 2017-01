Plaza: "El margen de adaptación de los jugadores se ha acabado"

Empieza el Top-16 de la Eurocup con el partido de este miércoles en la pista del Alba Berlín (20.00 h.) y con el mes de enero arranca también un periodo fundamental para el Unicaja, que tendrá que encarrilar el pase a la siguiente fase de la competición europea y también la Copa del Rey. Las próximas semanas marcarán en gran medida el resto de la temporada del conjunto malagueño y Joan Plaza tiene claro que a partir de ahora tendrá que cambiar la filosofía del equipo. Ya no valen periodos de adaptación ni excusas. El equipo tiene que rendir al máximo nivel y para eso el entrenador está dispuesto a jugar solo con los jugadores que estén en buena forma. "Hasta diciembre teníamos un margen de adaptación, pero ya se ha acabado. Así se lo he dicho a los jugadores. Tenemos que seguir compensando porque no todas las cosas están asimilidas, pero hay que optimizar al jugador que esté en mejores condiciones. Van a jugar los que estén mejor y tendremos una mayor verticalidad en nuestro juego", afirmó.

Es evidente que en el Unicaja hay jugadores que están aún por debajo del nivel esperado, como Brooks, Díez y, sobre todo, Lafayette, la gran apuesta de Plaza para el puesto de base titular. El entrenador aseguró que el jugador norteamericano llegará en su momento: "Lafayette estará cuando tenga que estar. No puedes tener 12 estrellas en el equipo, tienes que tener gente que te haga buen balance, que entrene bien, que sea capaz de jugar y de no jugar. Todo el mundo espera más de él, yo también, pero también de cualquier otro jugador. Yo sé que llegará. Mientras, el equipo está cuadrado. Si eso es porque hay otras personas que lo están haciendo mejor, bienvenido sea", dijo Plaza. "Los jugadores solo entienden dos lenguajes, el de los minutos y el del banquillo. Si estás tiempo en el banquillo, eso te puede ayudar luego a dar un salto adelante. Siempre quiero a jugadores con un nivel de compromiso alto, que sean capaces de jugar y también de aportar en otras cosas", afirmó.

El técnico reiteró que este mismo mensaje se lo había trasladado a los jugadores en el vestuario, para que fueran conscientes de que iban a cambiar las rotaciones: "Se acabó, hasta ahora teníamos distintos titulares, jugábamos con los minutos muy repartidos..., pero se acabó. Si hemos de jugar con ocho lo haremos, no es algo que yo no les haya dicho antes a los jugadores. No podemos permitirnos más tiempo y si ha de terminar jugando gente que iba a tener menos protagonismo, lo hará. Jugará quien se lo merezca, ya no hay más argumentos, toca apretar".

Sobre la Eurocup, Plaza admitió que el margen de error ahora es muy pequeño en esta segunda fase y que aspiran a lograr mínimo cuatro victorias. El técnico catalán cree que el Unicaja y el Valencia tienen que ser los dos favoritos del grupo, por delante de Cedevita y Alba. "Me gustaría pensar que nosotros tenemos muchas cosas que decir. Valencia está un partido por encima en la Liga, tiene grandes jugadores y más presupuesto. Me gustaría pensar que entre Valencia y nosotros estarán los dos primeros puestos".

Respecto a los lesionados, el Unicaja cuenta con Musli y Ndiaye en el apartado de dudas, ambos con contusiones. El entrenador aseguró que aún no se ha decidido si viajarán o no y si podrán jugar al cien por cien.